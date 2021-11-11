Его служба в милиции пришлась на бурные девяностые годы…

И сегодня в строю…

Председатель ветеранской организации РОВД Николай Свиридов — человек с активной жизненной позицией. Его служба в милиции пришлась и на бурные девяностые годы — время развала страны и разгула преступности.

Служить в милицию Николай Свиридов пошел, можно сказать, неожиданно для себя. Вернувшись из армии после срочной службы, он устроился слесарем на Пуховичский литейно-механический завод, но вскоре его вызвали в районный отдел внутренних дел по запросу замполита Константина Трухана, который всегда внимательно отслеживал через военкомат информацию о прибывших в район демобилизованных военнослужащих. Замполит, который занимался подбором кадров в РОВД, отметил тот факт, что уроженец Пуховичского района (Николай родился в деревне Лядцо) успешно прошел армейскую службу, став старшиной роты и секретарем комсомольской организации батальона. К тому же, имел и среднее специальное образование, полученное в Смиловичском училище по специальности тракторист-машинист.

— Люди с армейской закалкой и активной жизненной позицией очень нужны в милиции, — подчеркнул Константин Петрович, при этом, как говорится, надавив и на комсомольскую совесть молодого человека.

И Николай согласился. Год он поработал милиционером патрульно-постовой службы, затем прошел обучение в школе милиции и вернулся в РОВД на стажировку к участковому инспектору милиции Николаю Вышковскому, у которого быстро освоил азы и секреты работы в этой нелегкой должности. Их зоной ответственности был город Марьина Горка. Больше всего участкового инспектора милиции Николая Свиридова и сегодня помнят многие жители Сутина, Тальки, Красного Октября и соседних деревень, которые 13 лет входили в территорию его обслуживания. Участок считался сложным по криминогенной обстановке. Большое число садоводческих товариществ привлекало дачных воров.

— Работа участковых инспекторов милиции в те годы была очень многогранной, — вспоминает Николай Николаевич.

— Многие функции, которые нам приходилось выполнять, возложены сегодня на специализированные подразделения. А тогда участковые инспекторы милиции не только отвечали за профилактическую работу по предупреждению преступлений и правонарушений, принимали и рассматривали обращения граждан, но и нередко выполняли розыскную и оперативную работу, помогали сотрудникам ГАИ, инспекции по делам несовершеннолетних и других служб милиции. Выходные редко выпадали, а будние дни не измерялись строгими рамками рабочего времени: оно практически всегда захватывало дополнительные часы.

Не знаю, выдержал бы я такой режим, если не поддержка жены Ирины, которая с пониманием относилась к моей работе и брала на себя основную нагрузку в воспитании троих детей и в домашних хлопотах.

В 90-е годы в сельской местности часто совершались кражи товаров из магазинов, укреплением которых с целью защиты от посягательств воров никто ранее серьезно не занимался.

— Мне много приходилось вместе с работниками уголовного розыска РОВД заниматься розыскной работой, — рассказывает Николай Николаевич. — Работали буквально сутками, по ночам засады устраивали. И находили преступников. Помню, была громкая по общественному резонансу серия краж из заготовительных магазинов Минской области. Группа из 8 человек проникла в 13 магазинов: брали в основном верхнюю одежду, магнитолы и другие дорогие товары. Вычислили мы двоих участников этой группы, среди которых был и житель деревни Талька. Затем были задержаны и все их подельники.

В этой деревне был ограблен и железнодорожный магазин, где также продавались дорогие шубы и куртки. Удалось установить, что сделали это трое приехавших из Марьиной Горки мужчин, которые увезли краденое и спрятали на сеновале.

Участковому инспектору активно помогали местные жители, которые уважали сотрудников милиции и ценили их работу.

Николай Свиридов вспоминает:

— Однажды по пути, когда я шел в деревню Теребуты, ко мне подошла местная жительница и поделилась своими подозрениями насчет одной скрытной пары: женщина, поселившаяся в этой деревне, и ее сожитель старались не общаться с односельчанами и нередко уезжали куда-то утром на автобусе с пустыми руками, а возвращались через день-два с полными рюкзаками и большими сумками.

Я решил выяснить, кто они такие. Но, увидев меня во дворе дома, мужчина схватился за охотничье ружье. Пришлось применить табельный пистолет, сделав предупредительные выстрелы в воздух. Через окно с другой стороны дома мужчина и женщина выбежали к речке и на лодке переправились на другую сторону. Однако по истечении нескольких дней они были задержаны сотрудниками уголовного розыска РОВД. А в доме, где они проживали, находилось большое количество краденых вещей. Выяснилось, что эта преступная пара на электричке разъезжала по нашему и другим районам республики и в населенных пунктах, находящихся вблизи железной дороги, по ночам искусно проникала в магазины и совершала кражи продуктов и дорогих товаров. На составление описи украденного ими ушел не один час. Несколько раз милицейский УАЗик делал рейсы в райцентр, полностью загруженный уликами.

А сколько раз приходилось расследовать убийства, совершенные из-за ревности, в пьяном состоянии или хладнокровно с целью наживы. При задержании виновных, безусловно, было понимание того, что эти люди мало ценят человеческую жизнь, и существует опасность и для сотрудников милиции.

И вот пролетели 26 лет милицейской службы, во время которой Николай Свиридов заочно закончил Академию МВД. Ему довелось поработать руководителем службы участковых инспекторов милиции района, начальником Свислочского отделения милиции, заместителем начальника РОВД, начальником милиции общественной безопасности.

На пенсию Николай Николаевич вышел в 2004 году в звании подполковника, однако и сегодня он остается в милицейском строю, являясь многие годы председателем ветеранской организации РОВД, в которой сейчас насчитывается 64 человека. Занимается организацией помощи ее пожилым членам, подготовкой торжественных мероприятий к профессиональным праздникам с участием ветеранов, поздравлением юбиляров, а также, к сожалению, не обходится и без печальных хлопот: организации помощи в похоронах ветеранов милиции.

Важным делом председатель ветеранской организации считает увековечение памяти милиционеров-героев. Недавно он нашел родственников погибшего в 1947 году при задержании опасных бандитов участкового уполномоченного Николая Климовича, которые указали на место, где похоронен герой. На Блонском кладбище среди старых могил стоит железная тумба со звездой наверху, какие устанавливали после войны в память о солдатах. Николай Николаевич привез на это место специалиста по изготовлению и установке памятников. Оформлен заказ, который уже выполняется. Средства на его выполнение собраны в коллективе действующих сотрудников районного отдела внутренних дел и членами его ветеранской организации.

Одним из дел, выполненных ветеранской организацией, Николай Николаевич особенно гордится: в РОВД создан свой музей. Собранные экспонаты, печатные материалы и фотографии рассказывают о сотрудниках милиции, которые внесли заметный вклад в дело борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка на Пуховщине. Среди них и сам Николай Свиридов.

Андрей МАЗАНИК.