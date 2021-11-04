Экипажи ГАИ на выходных усиленно поработают на автотрассе Р59 от Логойска до Марьиной Горки

В четырех районах Минской области с 6 по 8 ноября водители на автотрассе Р59 должны быть особенно внимательными — Госавтоинспекция проведет массированную отработку этой дороги.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Отработка будет проводиться с целью усиленного дорожного контроля в пределах четырех районов области — Логойского, Смолевичского, Червенского и Пуховичского. В эти дни наши инспекторы уделят особое внимание выявлению нетрезвых водителей, бесправников, нарушениям правил обгона и перевозки пассажиров, в первую очередь — детей. Пешеходы также окажутся под строгим контролем.

По словам Ирины Сапуновой, по всей области в выходные дни дорожные милиционеры для профилактики происшествий отработают аварийно-опасные участки автодорог, населенных пунктов, а также места концентрации ДТП.

Контроль за движением будет осуществляться с использованием обмена экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ соседних районов. Такие действия зарекомендовали себя эффективностью, они достаточно действенны в пресечении правонарушений и повышении уровня безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона.

Обязательно необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. Пешеходам нужно также быть предельно внимательными и обозначать себя светоотражающими элементами в темное время суток.

— Уважаемые жители Минской области, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов — сообщите об этом в дежурную часть ГАИ по телефонам: 8 (017) 229-04-44 или 102. Звонок бесплатный и может спасти чью-то жизнь, — сказала Ирина Сапунова.