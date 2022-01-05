Экономика Минской области в достаточно непростой 2021 год сработала эффективнее, чем в 2020-м. Об этом рассказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин по итогам доклада у Президента.

– Например, в сельском хозяйстве прибыль увеличилась в 2 раза. Хорошо сработала промышленность. Неплохие показатели внешнеэкономической деятельности. Есть нюансы в растениеводстве, но радует интересная закономерность: при снижении валовых показателей рост объема выручки и чистой прибыли существенно выше, чем в 2020 году, что не может не радовать, – сказал Александр Турчин.

Планы Минской области в сельском хозяйстве глобальные. Важнейшая задача – это обеспечение продукцией растениеводства в объеме потребностей региона.

– Разница между себестоимостью зерна кукурузы, выращенного в наших хозяйствах, и продаваемым даже на рынке Беларуси составляет 2 и более раза. Это важная часть затрат. Какая будет себестоимость, такая и конечная цена.

Александр Турчин также высказал мнение, что существующий государственный заказ должен обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны.

– Это должны быть те продукты, которые каждый день у человека на столе. Если говорить про зерно, то мне кажется, это должен быть госзаказ только на муку, которая используется для хлебопечения. А по всему остальному нужно подходить дифференцировано. Вообще госзаказ должен быть той категорией, в которую производители должны стремиться попасть, а не думать, как его просто выполнить.

Говоря о весенне-полевых работах, руководитель региона отметил, что техника – ключевой аспект в качественном и своевременном их проведении.

– Одно дело, когда мы сев производим 6-метровой сеялкой, а другое – 12-метровой. Это абсолютно разная производительность. Когда мы говорим, что за две недели должны посеять кукурузу, то должны четко понимать, что под эти задачи у нас есть необходимая техника в исправном состоянии.

По итогам доклада у Президента была затронута и тема средней зарплаты по области. Приблизительно после подведения всех итогов года она составит около 1,5 тысячи рублей. В регионе знают и видят районы, которые отстают по этому показателю, на что есть объективные и субъективные причины.

– На такой регион, как Мядельский, повлияла пандемия: уменьшилась заполняемость санаториев. Но по уровню зарплат в сельскохозяйственных районах мы видим четкую корреляцию: как эффективно работает эта отрасль и какой уровень заработной платы складывается в регионе, – пояснил председатель облисполкома.

В области реализуется несколько знаковых инвестиционных проектов. Не считая БНБК, который работает, развивается, продолжая свое дальнейшее строительство, серьезное влияние на экономику малых регионов окажут большой комплекс по производству мяса индейки в Копыльском районе и предприятие по производству мяса птицы в Крупском.

В Жодино на месте так называемого «цеха смерти» (в народе так прозвали заброшенное литейное производство), российские партнеры построят новое предприятие.

– Объемы инвестиций в Минской области – самые большие в Беларуси. Больше даже чем в городе Минске. Суммы исчисляются миллиардами рублей, но выполнить как минимум те прогнозные параметры, которые мы для себя приняли, просто обязаны в этом году. В сумме это более 6 млрд рублей. На самом деле это непростые задачи, но без инвестиций развиваться невозможно, – резюмировал Александр Турчин.

Источник: МЛЫН.BY