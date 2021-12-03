Экономике Пуховичского района есть к чему стремиться

Отраслям экономики района есть к чему стремиться.

Говорят цифры.

Выполнение показателей прогноза социально-экономического развития района за девять месяцев текущего года обсудили на заседании районного исполнительного комитета.

Озвученные в ходе заседания цифры позволяют определить, с чем мы подойдем к новому году: где ожидается уверенный плюс, а где выйти на намеченные рубежи уже вряд ли получится.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За январь-сентябрь текущего года произведено промышленной продукции на сумму 555,5 миллиона рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года снижен и составил 98,6 процента.

Всего к аналогичному периоду минувшего года снижен объем промышленного производства шестью промышленными предприятиями. В результате недополучено промышленной продукции на 7,7 миллиона рублей.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За январь-сентябрь текущего года размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по району составил 1246,6 рубля, или 112,9 процента к уровню прошлого года при целевом показателе 108,1 процента.

Темп роста заработной платы по видам экономической деятельности к аналогичному периоду прошлого года составил:

промышленность — 111,9 процента;

транспортная деятельность,

складирование, почтовая и

курьерская деятельность — 111,3 процента;

информация и связь — 113,1 процента;

строительство — 109,2 процента;

оптовая и розничная торговля,

ремонт автомобилей — 110,6 процента;

финансовая и страховая деятельность — 111,1 процента;

сельское хозяйство — 115,3 процента;

бюджетная сфера, в том числе:

здравоохранение — 125,8 процента;

предоставление социальных услуг — 108,8 процента;

образование — 117,6 процента;

творчество, спорт, развлечения — 122 процента.

ИНВЕСТИЦИИ

На развитие экономики и социальной сферы района за январь-сентябрь 2021 года использовано инвестиций на сумму 412,3 миллиона рублей, или 65,3 процента к аналогичному периоду 2020 года при прогнозе 125,0 процентов.

Удельный вес района в инвестициях области — 8,1 процента.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 9 месяцев 2021 года производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составило 88,6 процента к аналогичному периоду 2020 года. В том числе: продукции животноводства — 100,3 процента, растениеводства — 78,1 процента.

За январь-октябрь реализовано скота и птицы на убой в живом весе на 4,5 процента меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Для содержания скота в зимне-стойловый период по состоянию на 1 октября текущего года в расчете на условную голову заготовлено по 21,9 центнера кормовых единиц травяных кормов, что меньше уровня прошлого года на 3,3 центнера кормовых единиц, а по состоянию на 1 ноября в расчете на условную голову заготовлено кормов из трав 28,4 центнера кормовых единиц, что также меньше уровня прошлого года на 3,2 центнера кормовых единиц.

В текущем году в сельскохозяйственных организациях района намолочено зерновых и зернобобовых культур без кукурузы в первоначально оприходованном весе 92,8 тысячи тонн, что составляет 80,3 процента к 2020 году (меньше на 22,7 тысячи тонн).

Маслосемян рапса намолочено 12,2 тысячи тонн, что также меньше уровня прошлого года на 1,6 тысячи тонн. Урожайность рапса к уровню прошлого года снизилась на 2,4 центнера с гектара и составила 21,2 центнера с гектара.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Объем строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования) составил 196,1 миллиона рублей, или 86,9 процента к аналогичному периоду 2020 года.

За счет всех источников финансирования по району в эксплуатацию введено 29972 квадратных метра общей площади жилья (81,6 процента к аналогичному периоду 2020 года).

ТОВАРООБОРОТ

Розничный товарооборот через все каналы реализации за январь-сентябрь текущего года составил 242,1 миллиона рублей, или 100,9 процента в сопоставимых ценах (111,4 процента в фактических ценах), при прогнозном показателе 103 процента.

По итогам работы организаций района за январь-сентябрь 2021 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг сложилась на уровне 14,8 процента (за аналогичный период 2020 года — 16,5 процента), рентабельность продаж — 11,7 процента (за аналогичный период 2020 года — 102,8 процента).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целом по району сложилась в сумме 1 059,5 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2020 года на 10,9 процента.

Чистая прибыль составила 101,2 миллиона рублей, или 134,9 процента к аналогичному периоду 2020 года.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

За январь-август 2021 года внешнеторговый оборот товарами в целом по району составил 259,6 миллиона долларов США, или 73,2 процента к аналогичному периоду 2020 года.

В том числе: экспорт — 130,5 миллиона долларов США, или 109,6 процента;

импорт — 129,1 миллиона долларов США, или 54,8 процента.

Экспорт услуг за январь-сентябрь 2021 года составил 6,7 миллиона долларов США, или 163,1 процента к аналогичному периоду 2020 года.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ситуация на рынке труда района в текущем году характеризовалась уменьшением количества безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Уровень регистрируемой безработицы по району на 1 октября текущего года составил 0,18 процента (на 1 октября 2020 года — 0,22 процента).

За январь-сентябрь 2021 года в отдел занятости обратилось 744 человека, из них 435 признаны безработными. На 1 октября 2021 года на учете в отделе занятости состояло 46 безработных (на 19,3 процента меньше, чем на 1 октября 2020 года).

Удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, составил 72,5 процента при задании на третий квартал 2021 года 60 процентов. Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, при задании 50 процентов фактически выполнен на 52,7 процента. За январь-сентябрь 2021 года на обучение «под заказ нанимателя» направлено 75 процентов от общего количества направленных при задании 67 процентов.

Как было отмечено, причины, по которым не достигнуты многие показатели за девять месяцев текущего года, самые разные: от глобальных факторов, влияющих на всю мировую экономику, таких, например, как коронавирусная инфекция или неблагоприятные для растениеводства погодные условия в летние месяцы, до внутренних проблем предприятий и организаций, допустивших снижение темпов роста. Однако если в том же растениеводстве ситуацию уже не исправишь, то в некоторых других отраслях окончательные выводы делать еще рано.

Наталья ПАРХОМЧИК.