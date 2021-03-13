Эксперт о белорусской антиковидной стратегии

В Беларуси эпидситуация постепенно стабилизируется. Продолжается вакцинация населения. В то время как многие страны вводили жесткие локдауны, наша экономику не останавливала.

Свое мнение об эффективности белорусской антиковидной стратегии телеканалу «Беларусь 1» озвучил авторитетный российский эпидемиолог, доктор медицинских наук и профессор Игорь Гундаров.

Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики (Россия): «Если смотреть с точки зрения и медицины, и экономики, но перво-наперво — медицины, разумеется, та тактика, которая применялась в Беларуси. Да, ОРВИ вспышка есть, но ничем не отличается от того, что было 1,5 года назад, 5 лет назад. И у вас система функционировала, как в советские годы. Да, настороженность, да, пневмония есть. И та ваша политика, которая проводилась, проводилась она совершенно справедливо и эффективно, если еще добавить экономические вопросы. COVID показал, и можно сказать, что эпоха эффективных менеджеров закончилась, оценивать специфику нужно не по количеству сэкономленных денег, а по способности справиться со специфической проблемой. И вот я безумно благодарен коронавирусу, что он поставил двойку всем странам, за исключением некоторых, включая Беларусь».