Эксперт: Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с COVID-19 на 23%

Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 23%, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас уже имеем возможность оценить эффективность вакцинации против гриппа в отношении смертности у больных COVID-19. Было опубликовано (Исследование. — Прим. ТАСС) наших российских коллег, которое показало, что вакцинация против гриппа снижает риск смертности у больных COVID-19 на 23%», — сказал Сергей Бойцов на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19».

Сергей Бойцов также отметил, что летальность среди пациентов с гриппом и COVID-19, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сопоставима и составляет около 17%. При этом необходимость пациента в реанимации при гриппе составляет 61,1%, а при коронавирусной инфекции — 14,4%.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 4 290 135 случаев заражения, выздоровели 3 869 857 человек, умерли 87 823.

Источник: БелТА.