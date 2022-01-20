Экспертиза… преступления: О нужности, важности и специфике профессии медицинского судебного эксперта

Ни в одном криминальном сериале или фильме не обходится без персонажей, которые являются

медицинскими судебными экспертами. Именно их информация и их заключения чаще всего являются ключевыми при раскрытии конкретного преступления. Судмедэксперты непосвященному в тонкости профессии зрителю кажутся порой настоящими героями, едва ли не самым важным звеном в цепочке расследования преступления и вынесения приговора суда. Интересно наблюдать, как они с помощью своих знаний, опыта устанавливают истинную причину смерти в самых запутанных случаях. Становится понятно: для этих специалистов просто не существует идеальных преступлений.

О том, кто эти люди, каков их настоящий круг обязанностей, каковы задачи, стоящие перед сотрудниками Государственного комитета судебных эксперт из Республики Беларусь, я говорю с заместителем начальника управления ГКСЭ по Минской области — главным государственным судебно-медицинским экспертом по Минской области Владимиром Семенко-Бояринцевым, который недавно проводил в Марьиной Горке прямую телефонную линию и прием граждан. Наш разговор стал возможен потому, что ни телефонных звонков, ни обращений граждан в этот день не поступило.

Значит, работа медицинского судебного эксперта не вызывает у пуховчан серьезных вопросов и нареканий?

— Уверен, что так и есть. В Пуховичском межрайонном отделе ГКСЭ трудятся опытные квалифицированные специалисты, — говорит Владимир Николаевич. — В частности, в Марьиной Горке за проведение судебных медицинских экспертиз отвечают Евгений Пацук и Вадим Яковита. Тридцать лет в профессии на двоих — это говорит о том, что дело свое эти люди знают хорошо.

Чтобы понимать, кто такие государственные медицинские судебные эксперты, чем они занимаются и как приходят в профессию, нужно знать, что медицина позволяет не только лечить больных, но и выяснять причины повреждений и механизм смерти при расследовании преступлений. С помощью знаний о механизме смерти и особенностях патофизиологических реакций в теле человека специалист помогает правоохранительным органам разобраться в деталях преступления. Эти сведения часто являются ключевыми во время расследования. Порой от заключений медицинского судебного эксперта зависит, в конечном итоге, исход судебного разбирательства и приговор.

Государственный медицинский судебный эксперт — профессия, о которой мало кто мечтает с детства и которая, безусловно, отличается от традиционных медицинских специальностей. В обязанности судмедэксперта входит проведение судебно-медицинских вскрытий, забор материала для гистологических, химических, биологических и других судебных экспертиз. Для этого, как говорят сами представители профессии, нужно стать «медиком широкого профиля».

Будучи безусловно важной, профессия медицинского судебного эксперта, вместе с тем, очень специфична. Эти специалисты работают как с живыми, так и с мертвыми людьми. Они исследуют тела умерших путем вскрытия, выясняя точную причину смерти, занимаются эксгумацией тел с целью уточнения причины смерти при возникновении новых обстоятельств в расследовании преступлений, сталкиваются с телесными повреждениями, травмами, оценивают степень повреждений на живых людях и т.п. В обязанности входит также проведение химических, токсикологических, генетических судебных экспертиз и многих других. Далеко не каждый сможет состояться в такой профессии.

— Поэтому медицинскими судебными экспертами становятся единицы, — говорит Владимир Семенко-Бояринцев. — Для того, чтобы сделать это, недостаточно просто получить медицинское образование и иметь высокий балл по окончании университета. Нужно быть готовым работать в атмосфере постоянного стресса, напряжения от необходимости ежедневно видеть смерть. Подобная работа подходит спокойным, стрессоустойчивым людям, которые, к тому же, должны обладать аналитическим складом ума и уметь решать самые настоящие загадки, выясняя обстоятельства смертей (в том числе с криминальной составляющей).

Каждый из медицинских судебных экспертов понимает, что от его работы, его заключения может зависеть мера наказания за совершенное деяние. Поэтому все понимают и свою ответственность (моральную, уголовную) за каждое написанное слово. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию, изучают опыт коллег, что дает возможность расти профессионально. Кроме того, все судебные медицинские экспертизы проходят обязательный контроль, все неоднозначные ситуации коллегиально обсуждаются, чтобы исключить ошибку.

До 2013 года судебные эксперты входили в состав различных структур и служб: Государственной службы медицинских судебных экспертиз, экспертных подразделений органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил и экспертных подразделений Министерства юстиции Республики Беларусь. А в 2013 году в Беларуси был создан Государственный комитет судебных экспертиз. Все направления судебно-экспертной деятельности с этого момента объединены в одну структуру.

Но для наибольшей эффективности работы и с учетом того, что время не стоит на месте и наука идет вперед, появляются новые подразделения и отделы. Так, в 2022 году планируется открытие отдела медицинской криминалистики Минской области, а также открытие управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера (это проведение судебной биологической и судебной генетической экспертизы). Последние являются самым современным направлением судебно-экспертной деятельности. Бытовое применение данных судебных биологических экспертиз известно теперь многим: это установление факта отцовства и материнства. А самое востребованное применение для правоохранительных органов — установление личности преступника по преступлениям более чем десятилетней давности. Такое теперь возможно, потому что идеальных преступлений (вам скажет любой медицинский судебный эксперт) просто не бывает…

Елена ШАНТЫКО.