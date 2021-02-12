«Послесловие к Всебелорусскому народному собранию»: эксперты в прямом эфире обсудят вопросы, поднимавшиеся на ВНС

Важнейшее событие общественно-политической жизни страны – VI Всебелорусское народное собрание – в фокусе внимания белорусского и зарубежного сообщества. Сегодня в пресс-центре Белорусского института стратегических исследований соберутся аналитики БИСИ и приглашенные эксперты, гости и участники народного вече, а также журналисты, освещавшие это событие. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ участники дискуссии обсудят самые важные вопросы, которые поднимались на ВНС: социально-экономическое развитие страны, партийное строительство, конституционную реформу, общественный диалог, внешнюю политику и много других тем, которые сегодня волнуют каждого.

Подключайтесь к прямой трансляции YouTube-канала БИСИ через час после завершения Всебелорусского народного собрания!