Эксперты сообщили, как долго носить многоразовые тканевые маски

Эксперты назвали случаи, когда тканевую маску пора менять. Об этом сообщает Huffington Post.

Отмечается, что многоразовые тканевые маски для лица являются лучшим средством от распространения COVID-19 – они более экологичны и практичны, чем одноразовые медицинские маски. Но в условиях пандемии важно знать, когда такую маску пора менять, отмечает издание. Нужно обращать внимание на признаки того, что маска больше не фильтрует безопасно респираторные капли, переносящие вирус.

По словам Ханна Йокодзи, директора бренда The Laundress, ремешки, а не сама ткань маски, изнашиваются быстрее всего.

«Самое главное, на что нужно обратить внимание, — это ремни, которые удерживают маску на месте», — отмечает Йокодзи. «Если эти завязки ослабнут или растянуты, вам необходимо немедленно прекратить их использование, потому что, если маска неправильно прилегает к вашему лицу, вы можете подвергнуть себя и других опасности заражения COVID-19».

Если маска больше не закрывает надежно нос и рот, специалисты советуют заменить изношенную резинку или поменять маску.

Маску также советуют заменить, «если зажим для носа не плотно прилегает к носу», отметила клинический эксперт по общественному здравоохранению и инфекционным заболеваниям Кристина М. Мэдисон . Снимите любую маску, имеющую «обнаженные или разорванные нити, разрывы и дыры», посоветовала она и уточнила, что пятна на маске также могут быть признаком износа. Кристина М. Мэдисон сказала, что для сохранения маски важно ее правильно мыть. Нужно ознакомиться с инструкциями по уходу. Если на изделии не указано, что его можно стирать в машине, лучше выстирать его вручную.

Издание приводит мнение косметолога-дерматолога Говарда Собела, основателя SobelSkin: материалы маски могут становиться тоньше, чем больше их стирают, а более тонкая ткань обеспечивает более слабый барьер для передачи COVID-19 . Тестирование на изношенную ткань можно провести несколькими способами.

Один из способов — попытаться задуть свечу в маске. Если это получится, маску нужно менять. Если вы поднесете маску к свету и увидите сквозь нее свет, она слишком тонкая, чтобы быть эффективной. Можно продуть маску и посмотреть, чувствуете ли вы свое дыхание.

Если видимых дефектов нет, эксперты рекомендуют все равно менять маску после 30 стирок.

Источник: БелТА