Эксплуатация теплообменных установок.

Пуховичская Районная энергогазинспекция МРО Минского района Филиала Госэнергогазнадзора напоминает потребителям тепловой энергии, что эксплуатация теплообменных установок должна осуществляться согласно ТКП 458-2012(02230) «Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей» и ТКП 459-2012(02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».

Каждый теплообменный аппарат должен быть снабжен заводской табличкой, на которой указываются:

наименование завода-изготовителя;

наименование изделия и его обозначение;

давление рабочее и расчетное для греющей и нагреваемой сред, МПа (кгс/см2);

максимальная температура греющей среды, °С;

заводской номер, год изготовления, масса сосуда.

За теплообменными аппаратами, работающими на паре, необходимо устанавливать пробоотборные устройства с холодильниками для контроля качества конденсата, а также предусматривать возможность отключения теплообменников от общей системы сбора конденсата и его дренажа при неудовлетворительном качестве.

Теплообменные аппараты необходимо оборудовать следующими контрольно-измерительными приборами:

манометрами — на входящих и выходящих трубопроводах грею-щей и нагреваемой сред (пара, горячей воды, технологических продуктов);

термометрами — на входящих и выходящих трубопроводах грею-щей и нагреваемой сред;

предохранительными клапанами в соответствии с требованиями, установленными Госпромнадзором;

дренажными устройствами;

водоуказательными стеклами со стороны конденсирующегося теплоносителя.

Теплообменные аппараты должны периодически подвергаться химической или механической очистке.

Теплообменные аппараты должны подвергаться тепловым испытаниям на производительность не реже 1 раза в 5 лет.

Подогреватели систем отопления и горячего водоснабжения должны периодически, не реже одного раза в три месяца, подвергаться рабочей проверке на плотность путем химического анализа воды (кон-денсата) или по результатам манометра.

При обнаружении течи в вальцовке или в трубках водоподогревателей они должны быть остановлены на ремонт.

Установка заглушек на место поврежденной трубки допускается в качестве временной меры для устранения течи.

Теплообменные аппараты должны быть оборудованы автоматическими регуляторами температуры, обеспечивающими температуру нагреваемой среды в соответствии с графиком. При этом теплообмен-ные аппараты, работающие на сетевой воде, должны возвращать ее в тепловую сеть с температурой, соответствующей температурному графику теплосети.

Для систем горячего водоснабжения температура горячей воды должна быть не ниже 55 °С.

При вынужденной кратковременной остановке теплообменных аппаратов и дренировании системы и межтрубного пространства заполнение теплообменников водой должно производиться только после охлаждения трубных решеток.

Елена Змачинская,

инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области.