Эксплуатация теплообменных установок
Эксплуатация теплообменных установок.
Пуховичская Районная энергогазинспекция МРО Минского района Филиала Госэнергогазнадзора напоминает потребителям тепловой энергии, что эксплуатация теплообменных установок должна осуществляться согласно ТКП 458-2012(02230) «Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей» и ТКП 459-2012(02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».
Каждый теплообменный аппарат должен быть снабжен заводской табличкой, на которой указываются:
наименование завода-изготовителя;
наименование изделия и его обозначение;
давление рабочее и расчетное для греющей и нагреваемой сред, МПа (кгс/см2);
максимальная температура греющей среды, °С;
заводской номер, год изготовления, масса сосуда.
За теплообменными аппаратами, работающими на паре, необходимо устанавливать пробоотборные устройства с холодильниками для контроля качества конденсата, а также предусматривать возможность отключения теплообменников от общей системы сбора конденсата и его дренажа при неудовлетворительном качестве.
Теплообменные аппараты необходимо оборудовать следующими контрольно-измерительными приборами:
манометрами — на входящих и выходящих трубопроводах грею-щей и нагреваемой сред (пара, горячей воды, технологических продуктов);
термометрами — на входящих и выходящих трубопроводах грею-щей и нагреваемой сред;
предохранительными клапанами в соответствии с требованиями, установленными Госпромнадзором;
дренажными устройствами;
водоуказательными стеклами со стороны конденсирующегося теплоносителя.
Теплообменные аппараты должны периодически подвергаться химической или механической очистке.
Теплообменные аппараты должны подвергаться тепловым испытаниям на производительность не реже 1 раза в 5 лет.
Подогреватели систем отопления и горячего водоснабжения должны периодически, не реже одного раза в три месяца, подвергаться рабочей проверке на плотность путем химического анализа воды (кон-денсата) или по результатам манометра.
При обнаружении течи в вальцовке или в трубках водоподогревателей они должны быть остановлены на ремонт.
Установка заглушек на место поврежденной трубки допускается в качестве временной меры для устранения течи.
Теплообменные аппараты должны быть оборудованы автоматическими регуляторами температуры, обеспечивающими температуру нагреваемой среды в соответствии с графиком. При этом теплообмен-ные аппараты, работающие на сетевой воде, должны возвращать ее в тепловую сеть с температурой, соответствующей температурному графику теплосети.
Для систем горячего водоснабжения температура горячей воды должна быть не ниже 55 °С.
При вынужденной кратковременной остановке теплообменных аппаратов и дренировании системы и межтрубного пространства заполнение теплообменников водой должно производиться только после охлаждения трубных решеток.
Елена Змачинская,
инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области.