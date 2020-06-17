Электробезопасность на полях во время уборки

По территории полей Пуховичского района проходят линии электропередач. В период массового выхода крупногабаритной техники на поля несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

Для предотвращения несчастных случаев энергетики организаций и предприятий района, должны провести техническую учебу, инструктаж по электробезопасности с производителями работ, механизаторами, водительским составом в которых обратить внимание на следующие вопросы:

— при работе сельскохозяйственных машин и механизмов в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП) машины и механизмы должны быть механически исправны, укомплектованы противопожарным инвентарем;

-производство работ ближе 2 метров от проводов воздушной линии электропередач опасно для жизни людей;

— к работе в охранной зоне ЛЭП допускаются машины, имеющие высоту не более 4,5 м, для воздушной линии напряжением до 220кВ, 4 м для воздушной линии до 330кВ.

Запрещается:

— работать в пролетах воздушной линии, имеющих оборванные провода, а также приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8 м;

— выполнять земельные работы: на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых землях более 0,45, на расстоянии менее 2 м от опор, подкосов, оттяже;.

-складировать корма, удобрения и другие материалы, разводить огонь в охранных зонах ЛЭП.

Всегда следует помнить при организации работ вблизи воздушной линии, что линия электропередач находится под напряжением.

Подытоживая вышесказанное, хочется заострить внимание должностных лиц хозяйств на неукоснительном соблюдении подчиненными правил электробезопасности при работах в охранных зонах линий электропередач.

РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВ!!!

Проведите инструктажи по электробезопасности с работниками и механизаторами крупногабаритных машин и механизмов при работах вблизи линий электропередач.

Во избежание несчастных случаев необходимо, чтобы должностные лица требовали от подчиненных неукоснительного соблюдения правил электробезопасности.

Руслан Гайдучёнок,

государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор.