Электробезопасность — в каждый дом

Персонал Пуховичской районной инспекции Госэнергогазнадзор принимает активное участие в проводимой акции «Безопасность – в каждый дом», которая направлена на предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникающих в домовладениях граждан.

Ежедневно проводятся обследования электроустановок домовладений граждан, в феврале обследовано 90 домовладений, в ходе которых проводились беседы и вручались памятки по вопросам электробезопасности, при необходимости выдавались рекомендации на устранения выявленных нарушений по техническому состоянию электроустановок. Ведь неисправная электропроводка вызывает риск возникновения пожара, который также опасен, как и удар электротоком. Пожар может унести не одну жизнь и вызвать очень большие разрушения.

Главная причина практически всех случаев — неквалифицированные действия по монтажу и обслуживанию электроустановок. Необходимо следить за состоянием контактов проводов в розетках и выключателях и не перегружать электрическую сеть, подключая одновременно большое количество тройников и удлинителей. Первым признаком опасного состояния контактных соединений является запах горелой пластмассы и изменение цвета (потемнение) корпусов розеток и выключателей. Необходимо вовремя менять изношенные розетки.

Значительное количество частных жилых домов имеет возраст несколько десятков лет. Соответственно электропроводки в таких домах не рассчитаны на большие нагрузки и серьезно изношены. В таких случаях рекомендуется выполнять полную замену электропроводки, с установкой новых коммутационно-защитных аппаратов. При замене внутренней электропроводки в обязательном порядке должен быть заменен участок ввода от изоляторов на наружной стене дома до электросчетчика, что очень часто не делается. Изоляция на этом участке подвергается климатическому воздействию и со временем разрушается.

Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного использования электроэнергии в быту.

Руслан Гайдучёнок,

государственный инспектор по энергетическому и газовому

надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор.