Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗАО «Август-Бел»: главный двигатель мечты — желание ее реализовать

На заводской Доске почета — фото электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда Алексея Урясьева. За добросовестный труд и высокий профессионализм он уже удостаивался этой чести в 2015 году, и дважды ему была объявлена благодарность директора.

По признанию коллег

У нас на заводе лучший сотрудник года традиционно определяется по конкретным критериям закрытым голосованием работников подразделения или группы подразделений (в зависимости от численности). По наибольшему количеству выставленных баллов победителем в отделе главного энергетика стал Алексей.

— Алексей — очень исполнительный и ответственный сотрудник. Это человек, которому всегда хочется что-то улучшить. Он следит за новинками в нашей отрасли, творчески относится к своему делу, предлагая усовершенствования. К примеру, взамен традиционного обхода всех счетчиков для сбора показаний Алексей рекомендовал установить программу, которая будет справляться с этим сама. Сейчас идея в стадии разработки, — рассказывает мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виталий Коваленко. — При этом Алексей скромный человек: своими предложениями делится сразу в нашем узком кругу. И вообще, он хороший коллега и надежный товарищ, к которому легко обратиться за помощью. И можно быть уверенным, что не откажет, а обязательно выручит. С ним легко и приятно работать. Я и Кирилл Шемяков, который работает в паре с Алексеем, знаем его еще со времени учебы в Марьиногорском аграрно-техническом колледже. Вместе и в университете учились. Тогда и убедились, что Леша — целеустремленный и настойчивый, он обязательно докопается до сути задачи, обязательно сам решит ее.

Еще одна важная черта характера нашего коллеги — умение спокойно и обстоятельно подходить к любой ситуации. Его настроение никогда не сказывается на работе. Если возникает вопрос, Алексей умеет понятно разъяснить его суть, предлагает свой вариант решения.

За все это мы его уважаем, ценим. И ребята проголосовали не случайно, признавая, что Алексей — лучший.

Из биографии

Алексей любит и умеет учиться. Он был успешным учеником в гимназии. Затем также успешно окончил Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства», Белорусский государственный аграрно-технический университет по специальности «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства», «Международный университет «МИТСО» по специальности «Правоведение». Везде к учебе он относился со всей серьезностью и ответственностью, не только самостоятельно работая над своими рефератами, контрольными, курсовыми и дипломными, но и помогая друзьям.

Первое рабочее место Алексею предоставил родной колледж, в котором он отработал два года мастером производственного обучения. Затем в 2010 году он пришел на завод «Август-Бел» электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования сначала по 3 разряду, а вскоре был переведен электромонтером 5 разряда. И успешно трудится в дружной команде главного энергетика вот уже 10 лет.

Хобби

Есть у Алексея мечта — собственный дом. Скорее, это главное дело — построить его, чтобы в этом доме было просторно, светло, тепло и уютно, где все до мелочей продумано и сделано собственными руками. И вот уже несколько лет стройка — его территория творчества, его главное увлечение. Здесь Алексей проводит все свое свободное время и точно знает, что главный двигатель мечты — желание ее реализовать. Он научился кладке, штукатурке, шпатлевке, разбирается в делах водопроводных и т.д. А электроснабжение по определению его стихия…

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».