На районном празднике труда завод «Август-Бел» представляла инженер-химик центральной заводской лаборатории Елена Куницкая. За добросовестный труд и высокий профессионализм она была награждена Почетной грамотой Пуховичского районного исполнительного комитета.

Елена считает, что в нынешней профессии оказалась случайно, хотя предпосылки к тому были: в школе химия относилась к любимым предметам. Пришла к ней спустя почти 10 лет после школьной парты, успев за это время поработать в разных сферах по окончании Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. В основном это была непростая работа с людьми. Поэтому, увидев объявление о вакансии в лаборатории ЗАО «Август-Бел», решила попробовать себя на совершенно ином поприще. И получилось!

Вот уже 9 лет Елена на заводе: сначала работала лаборантом химического анализа 4-го разряда, затем была переведена на должность техника-лаборанта, а с марта прошлого года стала инженером-химиком.

— Елена — очень ответственный, целеустремленный и настойчивый сотрудник. Она постоянно работает над повышением своего профессионального уровня: участвовала в семинарах-практикумах по высокоэффективной жидкостной хроматографии, окончила курсы повышения квалификации в ГУО «Кадры индустрии», прошла переподготовку на базе первого высшего образования по специальности «инженер-технолог», что позволило ей подняться на ступеньку выше, — рассказывает начальник центральной заводской лаборатории Людмила Козлова. — Елена имеет большой практический опыт аналитической работы в проведении как общих и исследовательских, так и хроматографических испытаний. Умеет гибко применять установленные правила и процедуры в соответствии с конкретной ситуацией, способна адаптироваться к изменениям и двигаться в новом направлении.

Из 33 созданных в центральной заводской лаборатории методик выполнения измерений, аттестованных РУП «Белорусский государственный институт метрологии» и внедренных в повседневную практику, Елена принимала участие в наборе статистических данных для разработки 20 из них.

Она также участвовала в исследовательских работах по апробации и внедрению новых методов контроля.

А вот что говорит о своей работе сама Елена:

— Моим наставником был Роман Календо, но вообще в помощи никто никогда не отказывал. Если возникали вопросы, то спокойно можно было обратиться к каждому. И все 9 лет на заводе я многому училась у коллег, рядом с ними набиралась опыта, ведь наша лаборатория — это огромный живой организм, который с годами только эволюционирует и крепнет, о чем свидетельствует и растущее количество оборудования, и постоянное повышение профессионализма наших специалистов.

Думаю, что одна из главных ценностей нашей лаборатории — это именно дружеское отношение коллег. Все они профессионалы, но для меня особым авторитетом является Людмила Васильевна Козлова. Своим примером она показала, что трудолюбием и искренней заинтересованностью в деле можно добиться больших результатов.

За время работы в ЦЗЛ я научилась многим вещам. В первую очередь — четкому планированию. При постановке нескольких задач очень важно определить приоритетность действий. Работа же здесь в условиях многозадачности учит логичному и быстрому мышлению, четкому распределению своего рабочего времени для получения требуемых результатов. И очень важно и приятно, что их замечают и по достоинству оценивают. Планирую и дальше старательно и плодотворно работать, развиваться с компанией, которая тебя ценит.

Кстати, в 2016 году Елена Куницкая была награждена Почетной грамотой предприятия «Лучший по профессии», в 2018 году отмечена благодарностью директора предприятия за добросовестное исполнение обязанностей и достигнутые успехи в работе. И вот на районном празднике труда ей вручена новая награда — Почетная грамота Пуховичского районного исполнительного комитета. Мы уверены, что она — только очередная награда в копилке наград за труд нашей коллеги.

И последний штрих к портрету Елены: она любит путешествовать, поэтому, наверное, и посещает курсы английского языка. Ей нравится учиться и держать себя в тонусе. Из недавних увлечений — фуд-флористика: изготовление букетов из продуктов, цветов и различных предметов. Наверняка работа «руками» в лаборатории очень помогает ей в этом хобби.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».