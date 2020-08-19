Эмоционально, но  доброжелательно — состоялась встреча  руководства района с жителями города

Вчера состоялась встреча руководства района с жителями города. Накануне, в понедельник, руководители инициативной группы пригласили председателя районного исполнительного комитета и меня, главного редактора районной газеты, к диалогу. Ровно в 18.00, как и было оговорено, я пришла к площади возле районного центра культуры, но там еще никого не было… Не состоялась встреча и с председателем райисполкома. Ее инициаторам было предложено встретиться в здании районного исполнительного комитета и в спокойной обстановке рассмотреть имеющиеся у жителей города вопросы. Руководители инициативной группы пообещали обсудить это предложение и перезвонить, но ответа не поступило. Почему я это объясняю, если встреча во вторник все же состоялась? Уж точно не потому, чтобы кого-то в чем-то упрекнуть. Просто некоторые горожане не очень вежливо высказывались по этому поводу в соцсетях в интернете.

Во вторник председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, председатель районного Совета депутатов Александр Пранович, управляющий делами райисполкома Людмила Бельская, заместитель прокурора района Игорь Тимофейчик и начальник Пуховичского районного отдела внутренних дел Владимир Смирнов узнав, что вечером на площади снова собираются люди, сами вышли побеседовать с ними.

Сразу хочу отметить, что все акции в нашем городе проходят спокойно. И этот разговор был эмоциональный, но доброжелательный с обеих сторон. Как и некоторые жители других регионов нашей республики, эти пуховчане остались недовольны итогами прошедших выборов, действиями представителей силовых структур в больших городах. Люди интересовались, сколько человек задержаны после выборов в нашем районе и сейчас находятся в изоляторе временного содержания при районном отделе внутренних дел.

Начальник Пуховичского РОВД Владимир Смирнов ответил, что всего за нарушения общественного порядка было задержано три человека. После беседы с ними им были сокращены сроки административного ареста, и они давно отпущены из изолятора временного содержания. Владимир Евгеньевич отметил, что в городе прошло несколько пикетов. Люди мирно высказывали свою точку зрения. Сотрудники милиции сопровождали проведение массовых мероприятий с целью поддержания правопорядка. Начальнику РОВД были заданы и вопросы частного характера, которые требуют дополнительного изучения.

Одна из жительниц нашего города выразила благодарность сотрудникам милиции за постоянную работу по поддержанию правопорядка в районе.

Участники встречи (а было около 50 человек) говорили о том, что не на всех избирательных участках района была обнародована информация о результатах голосования. По их мнению, на избирательных участках в ходе досрочного голосования были допущены нарушения.

Председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа пояснил, что у людей была возможность сразу обратиться с заявлениями по данным фактам в районную избирательную комиссию и прокуратуру. Также Виктор Михайлович напомнил о том, что в районном исполнительном комитете постоянно проводятся «прямые телефонные линии», приемы граждан, куда может обратиться со своим вопросом каждый житель района.

Участники встречи выдвинули свои требования и попросили руководство райисполкома передать их в вышестоящие инстанции, те, что касаются нашего района, рассмотреть и дать ответ.

Были пожелания и в адрес нашей газеты по освещению событий, которые происходят в стране и в нашем регионе.

На встречу с жителями города также пришли представители Пуховичской первичной организации общественного объединения «Белорусский Союз офицеров».

Ольга САВАСТЮК.