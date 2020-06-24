Энергетики ведут работы по подготовке и реконструкции теплосетей

Филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» провел гидравлические испытания тепловых сетей и выполнил все основные работы по подготовке теплосетей к осенне-зимнему периоду поселка Дружный и городского поселка Свислочь.

В настоящее время филиалом ведется работа по подготовке и реконструкции тепловой сети в г.п. Руденск. На сегодняшний день уже проведен демонтаж существующих труб, лотков, тепловых камер. Начата укладка новых железобетонных лотков, монтаж ПИ-трубопровода.

Всего выполнено 73% запланированных работ, завершить которые планируется в сентябре текущего года.

Энергетики подчеркивают, что бесперебойная и экономичная работа систем теплоснабжения зависит не только от правильной технической эксплуатации, но и от своевременного проведения планово-предупредительного ремонта, замены отработавших свой срок службы тепловых сетей.

По материалам сайта minskenergo.by