Энтузиасты велоспорта предлагают школьникам и их родителям поучаствовать в дистанционном велотуре

Спортивную жизнь не в состоянии остановить даже эпидемия коронавируса. Нельзя соревноваться в привычном формате? Можно это делать дистанционно! Как — придумал энтузиаст велодвижения, житель городского поселка Руденск Владимир Мацулевич, который в рамках бессрочного проекта «Подвигам нет забвения» на протяжении ряда лет организовывает и проводит велофестивали в различных населенных пунктах нашего района.

Новая его идея — провести Руденский дистанционный велотур среди школьников, посвященный 76 годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и посвятить его памяти уроженца городского поселка Руденск Героя Советского Союза Владимира Лобанка. Владимир Викторович разработал условия соревнования. К слову, все здесь строится на честности участников соревнований.

Руденский дистанционный велотур, посвященный 76 годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, памяти Героя Советского Союза Владимира Лобанка пройдет с 15 июня по 1 июля. Участие в нем могут принимать учащиеся 1-10 классов школ района в не зависимости от места их проживания обязательно совместно с родителями, бабушками и дедушками — одним словом любым увлеченным велоспортом взрослым членом семьи. Юным участникам мероприятия необходима справка о состоянии здоровья и велосипедный шлем.

Суть мероприятия: участники отмечают, сколько километров на велосипеде они проедут за время участия в велотуре, а потом эту информацию передают организаторам. Победят те, у кого будут самые впечатляющие показатели. Итоги будут подводиться в трех возрастных категориях. Организаторы напоминают, что борьба, как и во время реальных соревнований, должна быть честной.

Всем, кто поддержит идею, будут вручены сертификаты участника. Призеры будут награждены дипломами соответствующей степени за подписью велогонщика, Олимпийского чемпиона 1076 года Владимира Каминского. В судейскую коллегию войдут: заслуженный тренер СССР Леонид Корбут, чемпион Олимпиады в Монреале 1976 года Владимир Каминский, автор бессрочного проекта «Подвигам нет забвения», член тренерского совета Федерации велосипедного спорта Минской области Владимир Мацулевич. К слову, известные спортсмены Леонид Корбут и Владимир Каминский постоянно поддерживают идеи Владимира Мацулевича.

События последнего времени показали, что в изоляции находится совсем непросто, даже если ее условия ты установил для себя сам. Людям хочется общения, хочется быть частью чего-то единого. Идея дистанционных соревнований достойна внимания. Вроде бы каждый сам по себе, но в то же время в команде. На велосипеде можно кататься небольшими компаниями, соблюдая социальную дистанцию. А время, проведенное на свежем воздухе, пойдет на пользу. Тем более, что мероприятие изначально позиционируется, как семейное, и подкреплено достойной идеей — посвящением героям-осовбодителям.

К любителям и велоспорта, и просто велопрогулок предложение — поддержите энтузиастов велосипедного спорта и примите участие в дистанционном велотуре. Если он состоится — пуховчане будут первыми, кто реализовал такую идею.

Для участия в дистанционном велотуре родителям необходимо подать заявку на участие в мероприятии не позднее 15 июня по телефону + 375 33 3330546 с 19.00 до 20.00. 1-2 июля по этому же телефону следует сообщить количество километров, которые удалось проехать за время участия в дистанционном велопробеге.

Наталья ПАРХОМЧИК.