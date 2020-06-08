«Эпидемия стала непростым испытанием» — хозяйка агроусадьбы рассказала о работе во время коронавируса

Весна этого года оказалась непростой для туристического бизнеса. На время эпидемии коронавируса свернули свою деятельность и большие туристические комплексы, и маленькие агроусадьбы. О том, как кризис сказался на бизнесе и какие перспективы просматриваются сейчас, мы беседовали с хозяйкой популярной в нашем районе агроусадьбы «Дары Велеса» Анжеликой Шлык.

В агроусадьбе могут организовать интересный отдых и для отдельной семьи, и для большой группы туристов. Удовольствие доставит и общение с животными в контактном зоопарке, и участие в игровых программах. Многим полюбились народные праздники, которые постоянно организуют хозяева. По словам Анжелики, в этом году в последний раз большую группу гостей принимали на Масленицу. И после этого наступил перерыв.

— Для нас эпидемия коронавируса действительно стала непростым испытанием, — поделилась своими переживаниями Анжелика. — Мы постоянно развиваемся, стараемся, чтобы на агроусадьбе появлялись новые объекты для отдыха. Накануне этих непредвиденных событий затеяли возведение комплекса, где расположились банкетный зал, картинная галерея, гостевые комнаты, кухня, для которой закупили новейшее оборудование. Под строительство взяли серьезный кредит. Был расчет на то, что вернуть его получится довольно быстро. Например, в мае мы планировали принять 22 группы (столько поступило предварительных заявок), а это несколько сотен человек. Однако все большие программы отменились.

Понятно, что в финансовом плане стало непросто. Деньги нужны и на погашение кредита, и на то, чтобы содержать мини-зоопарк, в котором 28 животных, и на другие важные нужды. Но пока справляемся, — подытожила хозяйка агроусадьбы.

Анжелика — по натуре человек оптимистичный, и в кризисной ситуации нашла положительные моменты. Она рассказала, что появилась возможность заняться тем, на что времени раньше не хватало, хотя очень хотелось. Например, она расписала большое количество пасхальных яиц: коллекция стала новым арт-объектом, которым смогут полюбоваться гости агроусадьбы. На территории оформила новые клумбы, на которых высадила многолетние растения. Теперь переживает, хватило бы времени ухаживать за ними, когда все вернется на круги своя. А то, что так будет — она не сомневается.

— Уже потихоньку к нам начинают приезжать люди, — говорит Анжелика. — Пока семьи и небольшие группы по четыре-пять человек. Детям постоянно нужны новые впечатления. Вот и начинают горожане выезжать в сельскую местность, чтобы провести время на свежем воздухе. Так что жизнь возвращается!

На июль и август уже есть заказы и на проведение свадеб. Молодоженов можно понять: несмотря ни на что они хотят, чтобы день вступления в брак стал незабываемым, и самые близкие разделили с ними радость. Теперь не организуют больших торжеств, и людей приглашают немного. В заявках, которые нам поступили, — до 20 человек. У нас есть возможность организовать все так, чтобы и во время банкета можно было соблюдать социальную дистанцию. Ну, а взрослые люди заботу о своей безопасности вполне могут взять на себя. Хотя у всех есть надежда, что к середине лета угроза заразиться коронавирусом станет минимальной.

Что будет дальше? Хозяйка агроусадьбы «Дары Велеса» все также делает ставку на развитие. Сейчас у нее около гектара земли, которую нужно осваивать. Уже готов проект строительства данного комплекса. И это будет следующий шаг вперед. А гостей здесь уже готовы встречать, обеспечив им все условия в соответствии с требованиями нашего времени.

Наталья ПАРХОМЧИК.