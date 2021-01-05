Еще более 740 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за прошедшие сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85,50 млн, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

К исходу 3 января в ВОЗ поступили сведения о 85 506 073 инфицированных (+740 221 за сутки) и 1 850 712 умерших (+12 502).

Более 64 % случаев приходятся на Северную и Южную Америку (477 794), на втором месте — Европа (165 584), на третьем — Юго-Восточная Азия (27 828).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 21 113 528. Далее следуют Индия (10 341 291), Бразилия (7 733 746), Россия (3 236 787), Франция (2 655 728), Великобритания (2 654 779), Турция (2 241 912), Италия (2 155 446), Испания (1 936 718), Германия (1 783 896).

Источник: МЛЫН.BY