Еще в детстве он решил связать свою жизнь с милицией по примеру старшего брата Николая, который служил в органах внутренних дел. Но особый интерес к профессии зародился благодаря дяде Вячеславу Савченко.

Владимир Николаевич пришел на службу в милицию младшим сержантом, а ушел из органов внутренних дел в звании подполковника милиции.

— После школы я поступил в училище №9 металлистов в Минске, получил рабочую профессию газосварщика, — вспоминает Владимир Путицкий. — Потом служил в армии в ракетных войсках.

Первая должность в органах внутренних дел — милиционер группы задержания отдела охраны Пуховичского РОВД. То время и тот коллектив вспоминаю с особым теплом. Машин не было: только два мотоцикла. А приходилось в любую погоду как-то добираться до места назначения. Только через два года в отделе появилась первая машина.

Учили меня всем премудро-стям профессии старшие коллеги, за что я благодарен им по сей день.

Владимир Николаевич прошел все ступеньки карьерного роста: был командиром отделения группы задержания, командиром взвода, старшим инспектором службы милицейской военизированной и сторожевой охраны, старшим инспектором лицензионно-контрольной группы, которая обслуживала не только Пуховичский, но и Червенский районы. В 2003 году Владимир Путицкий был назначен начальником Червенского отдела Департамента охраны, которым руководил 6 лет. С 2009 года Владимир Николаевич — начальник Пуховичского отдела.

— Я отдал службе почти 30 лет жизни и никогда не жалел, что выбрал для себя эту профессию, — говорит Владимир Николаевич. — Воспитал двух начальников отделов Департамента охраны: Сергей Козак возглавил наш отдел, а Максим Близнюк уехал в Червенский район. Сергей Ермалович служит в Минском областном Управлении Департамента охраны в должности первого заместителя. А еще я заметил, что моя дочка Юлия начала интересоваться этой профессией. Буду рад, если и она свяжет свою судьбу со службой.

Выйдя на пенсию, Владимир Николаевич продолжает интересоваться делами родного отдела. Встречается с молодежью, делится своим опытом.

— Я всегда с радостью откликаюсь на приглашения, — говорит Владимир Путицкий. — Молодежи рассказываю, как мы служили, с какими трудностями сталкивались. Сейчас у сотрудников милиции удобная современная форменная одежда, обувь, хорошее оснащение техникой, средствами коммуникации.

Владимир Николаевич считает, что доверие людей к человеку в милицейской форме дорогого стоит. И об этом всегда должны помнить молодые люди, которые посвятили себя службе в органах внутренних дел.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.