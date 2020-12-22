«Если боитесь, возьмите маску». Как в условиях пандемии проводят презентации

Согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 октября 2020 года № 92 разработаны требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период регистрации случаев инфицирования коронавирусом. В документе говорится, что в период неблагополучной эпидемиологической обстановки исключается проведение рекламных и иных акций, в том числе с демонстрацией товара, дегустацией.

Но все ли компании, заинтересованные в продвижении товаров, и все ли арендодатели, предоставляющие площади для проведения рекламных акций, поступают в соответствии с требованиями?

— Алло! Добрый день! Это я в Марьину Горку дозвонился? — заданный слащавым голосом подобный вопрос я слышала десятки раз. Правда, если раньше сомневающиеся, туда ли они попали, звонили на городской номер, то теперь не стесняются звонить и на мобильный.

Уверена: многие уже знают, что последует за положительным ответом. «Замечательно, — проверещат вам на другом конце. — Я рад (рада) буду пригласить вас на презентацию (дегустацию), где вы обязательно получите подарки»…

Все происходит по одному сценарию, поэтому я давно не вступаю в бессмысленные переговоры и нажимаю отбой. Но не в этот раз. Несколько дней назад мы договорились с главным санитарным врачом района Еленой Пархимчик о том, что специально посетим первую же презентацию, которую в нынешнее непростое «коронавирусное» время решат провести в городе. И дело, конечно, не в обоюдном желании купить набор кастрюль по цене подержанного автомобиля, а в том, что сегодня в связи с эпидемиологической обстановкой все рекламные акции, презентации и дегустации запрещены.

Значит, организаторы своими действиями нарушают требования Министерства здравоохранения.

Ждать после состоявшегося между нами разговора пришлось (не удивляйтесь) не более двух минут. Сначала позвонили Елене Геннадьевне, а спустя три часа — мне.

Я на этот раз сначала была максимально вежливой с человеком, который звал меня посетить удивительно полезное мероприятие. Но спустя минуту навязчивой рекламы из-за внутреннего протеста моя вежливость ушла на второй план, и я не выдержала, чтобы не задать вопрос: «А как же коронавирус?». Оператор сделал паузу, а потом разочарованно повесил трубку. На такой же вопрос Елене Геннадьевне ответили иначе: «Если вы боитесь и у вас есть желание, возьмите маску»…

Четыре дня в ожидании презентации были заняты отслеживанием ситуации с вновь выявленными случаями заболеваний коронавирусом в Беларуси. И цифры не радовали… Поэтому я почему-то была уверена, что мы на презентации будем единственными, кто рискнул.

Подъехав к кафе, в котором должно было состояться мероприятие (к слову, изначально планировалось, что оно пройдет в другой точке), мы не увидели ажиотажа: молодцы, люди, не ведутся на приглашения! А впрочем, нет: ведутся. Мы просто были последними из собравшихся…

Сценарий мероприятия не отличался от того, что я посетила лет 20 назад в первый и единственный раз. С первой минуты нам предложили реально агрессивный маркетинг: регистрация, заполнение карточек с именами, фамилиями, возрастом, вопросы о том, взяли ли с собой деньги и паспорт… Если, к слову, скажете, что не взяли, интерес к вам пропадет.

К презентации в зале все было готово: на столе сияла стальная посуда разных форм и размеров, справа была накрыта шерстяным одеялом «кровать», лежала пара подушек. Слевамы увидели чудо-массажный матрас…

В ожидании начала сидели примерно два десятка человек. Причем без соблюдения какой-либо дистанции. Более того, далеко не все были в масках. Как и, собственно, ведущие: наверное, боялись спрятать под маску свои «искренние и доброжелательные» улыбки…

Под аплодисменты и покашливание сидящих в зале мы, демонстративно дистанцировавшись ото всех, прослушали лекцию о том, что наша жизнь без таких кастрюль, шерстяных одеял, массажеров для глаз и всего тела — вообще, оказывается, не жизнь… Поэтому, чтобы почувствовать себя человеком, нужно все это приобрести.

После рекламного прессинга всем предложили потрогать образцы, полежать на кровати, на матрасе-массажере. Первый полежавший на нем, к слову, был абсолютно счастлив от полученного удовольствия. Был ли также счастлив следующий полежавший на матрасе без дезинфекции, я не знаю.

Потрогать образцы почему-то все пошли одновременно. Впрочем, чего уж там дистанцироваться, если сидели минут сорок рука об руку. Уже и покашляли друг возле друга, и подышали, и поговорили…

Находиться далее на мероприятии смысла большого не было, поэтому после того, как Елена Геннадьевна составила протокол о нарушении владельцем заведения требований по предотвращению распространения коронавируса, мы покинули кафе, оставив совершенно безбашенных людей ощупывать товары и далее…

Если честно, после всего увиденного мне стало очень грустно. Причин несколько. Во-первых, сколько бы ни говорили и ни писали об обмане и необоснованно завышенных ценах на товары, люди все равно приходят, заключают договоры, отдают деньги, а после, прозрев, судятся с фирмами. Во-вторых, в желании заработать представители фирм и владельцы кафе (или другие арендодатели) идут на нарушения, не задумываясь о том, что с такой рекламной акции простой человек может вернуться домой не только с дорогим товаром, но и с коронавирусом.

Уверена, что об этом все знают, но, тем не менее, предполагаемый доход ставят выше чьего-то здоровья и даже жизни…

Елена ИВАНОВА.