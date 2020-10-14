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Если в сердце живет любовь…

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По  этой хрупкой женщине никогда не скажешь, что она  мама троих дочерей.  Тем более, когда узнаешь, что старшей — Виктории — уже 22 года, а средней  — Александре  — 20 лет.  Вика закончила учебу в Белорусском лингвистическом университете. Саша — студентка 4-го курса. А младшей дочери  педагога-психолога SOS-Детская деревня Марьина Горка Натальи Кулакевич — Алине — всего девять лет, и она учится в Марьиногорской гимназии.  

— Сложно ли быть мамой троих детей? — Наталья думает буквально пару секунд. — Да нет, конечно. Если в твоем сердце живет любовь, то  о каких трудностях может идти речь? Дети  — это вся моя жизнь. Мы с ними —  одно целое. Это такое счастье, когда ты любишь и получаешь  их  любовь в ответ…

Елена  ШАНТЫКО.

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