Если в сердце живет любовь…

По этой хрупкой женщине никогда не скажешь, что она мама троих дочерей. Тем более, когда узнаешь, что старшей — Виктории — уже 22 года, а средней — Александре — 20 лет. Вика закончила учебу в Белорусском лингвистическом университете. Саша — студентка 4-го курса. А младшей дочери педагога-психолога SOS-Детская деревня Марьина Горка Натальи Кулакевич — Алине — всего девять лет, и она учится в Марьиногорской гимназии.

— Сложно ли быть мамой троих детей? — Наталья думает буквально пару секунд. — Да нет, конечно. Если в твоем сердце живет любовь, то о каких трудностях может идти речь? Дети — это вся моя жизнь. Мы с ними — одно целое. Это такое счастье, когда ты любишь и получаешь их любовь в ответ…

Елена ШАНТЫКО.