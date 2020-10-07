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Если вам нездоровится… Куда обращаться?

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Что такое коронавирус и как происходит заражение, сегодня, пожалуй, знает каждый. Мы в курсе и того, что симптоматика нового вируса (ковида) схожа с симптоматикой сезонного гриппа. Поэтому сразу диагноз человека с признаками простуды не может быть полностью очевидным и точным. И это, на самом деле, не очень хорошо, ведь человек, не зная о природе  своего  заболевания, может быть источником  заражения  окружающих.  А  ковид (об этом говорится  бесконечно) очень и очень контагиозен. Что  же  делать, если  вы почувствовали  недомогание?

Данный вопрос сегодня более чем актуален. И ответить на него очень важно.

Итак, предположим, у вас появились признаки простуды: ломит суставы, болят мышцы, повысилась температура, заболело горло, появился насморк… Как понять для себя: ОРИ или ковид? Выяснять это многие традиционно начинают в поликлинике. Причем делают это, как я на днях убедилась,  не соблюдая  никаких  мер  предосторожности. Понаблюдав за картинкой с видеокамеры, установленной в холле районной поликлиники, я за пару минут насчитала более десятка человек, которые пришли в учреждение здравоохранения без маски. И это несмотря на предупреждающие  плакаты.  Кроме  того, многие заходившие игнорировали обязательное измерение  температуры.

«А меня и не звали», — сказал мне один из таких посетителей.

«Не побежит же медработник за каждым пациентом?» — говорю я.

«Ну и не надо», — слышу в ответ…

И разговор про сознательность завершается сам собой. Хотелось бы прокомментировать, но слов просто нет…

В очереди к врачу  люди  также через одного были в маске…

— Если  вы  чувствуете  недомогание  и  у вас есть температура, кашель, не следует исходя из сегодняшней ситуации идти на прием к врачу в поликлинику, несмотря на то, что мы  организовали  разделение потоков и просим людей с симптомами простуды не  пользоваться  общим   входом,  —  говорит заместитель главного врача Максим Товкай. —  Вам необходимо набрать номер регистратуры и назвать симптомы, которые вас беспокоят. И остаться дома. На вызов приедет контактная группа, которая  будет  готова к  тому,  чтобы работать с инфекцией.

Если же температура у вас высокая и есть трудности с дыханием, то не нужно ждать  врача  дома —  вызывайте бригаду скорой помощи. При необходимости она доставит вас в приемный  покой. Сегодня именно таким должен быть  алгоритм  ваших  действий.

Нельзя  беспечно относиться к той симптоматике, которая похожа на симптоматику гриппа. Очень важно не запустить болезнь. Помните, что ваше  здоровье —  это зона,  прежде  всего,  вашей  ответственности. Помните и о том, что медработники тоже люди. Они не железные: также болеют, также устают. Не хотелось бы, чтобы  настал момент, когда нас некому будет лечить…

В общем, осень не обещает быть простой. Поэтому проявляйте сознательность и ответственность за себя и близких.

Для   сведения:

Коронавирус — респираторный вирус. Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, находясь в непосредственной близости от человека с COVID-19. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем: например, при кашле или чихании, через капли слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда здоровый  человек  сначала  касается  любой   загрязненной поверхности (например, дверной ручки, поручня в автобусе, стульев, столов и т.п.), а затем касается  рта, носа или глаз грязными  руками. В этой связи очень важен  респираторный этикет: если вам нездоровится, обязательно наденьте маску и перчатки, чтобы тем самым уберечь от инфицирования других людей.

Елена  ИВАНОВА.

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