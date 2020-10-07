Если вам нездоровится… Куда обращаться?

Что такое коронавирус и как происходит заражение, сегодня, пожалуй, знает каждый. Мы в курсе и того, что симптоматика нового вируса (ковида) схожа с симптоматикой сезонного гриппа. Поэтому сразу диагноз человека с признаками простуды не может быть полностью очевидным и точным. И это, на самом деле, не очень хорошо, ведь человек, не зная о природе своего заболевания, может быть источником заражения окружающих. А ковид (об этом говорится бесконечно) очень и очень контагиозен. Что же делать, если вы почувствовали недомогание?

Данный вопрос сегодня более чем актуален. И ответить на него очень важно.

Итак, предположим, у вас появились признаки простуды: ломит суставы, болят мышцы, повысилась температура, заболело горло, появился насморк… Как понять для себя: ОРИ или ковид? Выяснять это многие традиционно начинают в поликлинике. Причем делают это, как я на днях убедилась, не соблюдая никаких мер предосторожности. Понаблюдав за картинкой с видеокамеры, установленной в холле районной поликлиники, я за пару минут насчитала более десятка человек, которые пришли в учреждение здравоохранения без маски. И это несмотря на предупреждающие плакаты. Кроме того, многие заходившие игнорировали обязательное измерение температуры.

«А меня и не звали», — сказал мне один из таких посетителей.

«Не побежит же медработник за каждым пациентом?» — говорю я.

«Ну и не надо», — слышу в ответ…

И разговор про сознательность завершается сам собой. Хотелось бы прокомментировать, но слов просто нет…

В очереди к врачу люди также через одного были в маске…

— Если вы чувствуете недомогание и у вас есть температура, кашель, не следует исходя из сегодняшней ситуации идти на прием к врачу в поликлинику, несмотря на то, что мы организовали разделение потоков и просим людей с симптомами простуды не пользоваться общим входом, — говорит заместитель главного врача Максим Товкай. — Вам необходимо набрать номер регистратуры и назвать симптомы, которые вас беспокоят. И остаться дома. На вызов приедет контактная группа, которая будет готова к тому, чтобы работать с инфекцией.

Если же температура у вас высокая и есть трудности с дыханием, то не нужно ждать врача дома — вызывайте бригаду скорой помощи. При необходимости она доставит вас в приемный покой. Сегодня именно таким должен быть алгоритм ваших действий.

Нельзя беспечно относиться к той симптоматике, которая похожа на симптоматику гриппа. Очень важно не запустить болезнь. Помните, что ваше здоровье — это зона, прежде всего, вашей ответственности. Помните и о том, что медработники тоже люди. Они не железные: также болеют, также устают. Не хотелось бы, чтобы настал момент, когда нас некому будет лечить…

В общем, осень не обещает быть простой. Поэтому проявляйте сознательность и ответственность за себя и близких.

Для сведения:

Коронавирус — респираторный вирус. Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, находясь в непосредственной близости от человека с COVID-19. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем: например, при кашле или чихании, через капли слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда здоровый человек сначала касается любой загрязненной поверхности (например, дверной ручки, поручня в автобусе, стульев, столов и т.п.), а затем касается рта, носа или глаз грязными руками. В этой связи очень важен респираторный этикет: если вам нездоровится, обязательно наденьте маску и перчатки, чтобы тем самым уберечь от инфицирования других людей.

Елена ИВАНОВА.