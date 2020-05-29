Если вы заблудились в лесу- советы от МЧС

С наступлением теплых деньков приходит пора походов в лес. Поводов для вылазок на природу множество, одни едут на отдых, другие за грибами и ягодами. Но, независимо от повода, потеряться в чаще может каждый. Полезная информация о том, как не заблудиться в лесу поможет избежать неприятностей и даже спасти жизнь.В первую очередь необходимо позаботиться о своем внешнем виде и тех вещах, которые могут вам понадобиться еще на этапе сборов.

1. Телефон. Заряд аккумулятора должен быть на максимуме. Если у вас есть портативное зарядное устройство – зарядите его и возьмите с собой

2. Питьевая вода. В летнюю пору в принципе рекомендуется иметь свободный доступ к питьевой воде. А в лесу, в случае, если вы потерялись, бутылка воды, взятая с собой, способна вас спасти.

3. Еда. Какой-то минимальный запас продуктов, который может вам помочь.

4. Аптечка. Обезболивающее, жаропонижающее, пластырь, йод, перекись водорода, бинт. Продумайте, что может понадобиться и возьмите с собой.

5. Яркая одежда. Распространенной ошибкой любителей леса является камуфляжный, темный цвет одежды. Это значительно усложняет поиски.

Собрались? Отлично! Теперь, уже будучи в лесу, запоминайте, с какой стороны вы входили в лес и ищите опорные точки: столбы, необычные деревья, большие ямы, внушительные муравейники, что угодно, что может послужить ориентиром, если вы вдруг заблудитесь. Это упростит вам задачу выхода из леса, как и перемещение только по тропинкам.

Все-таки заблудились? Не страшно. Сперва следует успокоиться и не паниковать. Осмотритесь. Возможно, вы заметите один из знакомых ориентиров. Прислушайтесь. Звуки машин, голоса людей, лай собак так или иначе помогут найти выход из леса. Также следует помнить, что двигаясь по течению реки или вдоль линий электропередач, вы также сможете выйти к ближайшему населенному пункту.

Наверняка вы сразу возьмете в руки телефон, чтобы определить ваше положение через карты. Позвоните спасателям, если понимаете, что не можете найти выход. Работа спасательных служб организована таким образом, что позвонить по номеру «112» можно даже без сим-карты, если это территория не вашего оператора. Главное, суметь объяснить, где вы находитесь. Или ваш путь от момента, как вы зашли в лес и все ориентиры, которые вы видели или оставляли (засечки на деревьях, платок, завязанный на ветке и т.д).

Помните, что ваша безопасность в первую очередь в ваших руках! Отнеситесь к этому ответственно! Но даже если вы попали в чрезвычайную ситуацию, знайте, что вам всегда готовы помочь, если вы сообщите о вашей беде по номерам «101» или «112».

Пуховичский РОЧС.