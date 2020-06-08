Есть положительная динамика — как в эти дни работает госпиталь в Марьиногорской ЦРБ

Вот уже несколько месяцев весь мир живет в состоянии тревоги. Наша жизнь разделилась на две части: до COVID-19 и после него. Только вот пока нет оптимистичного прогноза о том, когда наступит после. Для многих людей ежедневная информация Всемирной организации здравоохранения словно сводки с фронта, где идет борьба с невидимым, но очень коварным врагом. Другие выработали свою стратегию как жить по соседству с коронавирусом, и у них все получается.

Мы уже рассказывали, что с 13 апреля на базе Марьиногорской центральной районной больницы работает госпиталь, где проходят лечение пациенты, больные COVID-19.

И вот снова состоялась встреча с главным врачом Марьиногорской ЦРБ Людмилой Жариновой. Хотелось узнать, как обстоят дела в госпитале на данном этапе.

— Людмила Владимировна, наблюдая за жителями нашего района, складывается впечатление, что страх не присутствует, на смену ему пришла успокоенность. Это беспечность, или мы все же понимаем, что лечение дает результат, и привыкаем жить в этой непростой ситуации?

— В определенных ситуациях страх для человека нормальное состояние. Даже у персонала нашего госпиталя на первоначальном этапе присутствовал уровень страха. Теперь его нет. Люди спокойно делают свое дело. Во время очередной проверки нашего госпиталя было отмечено положительное психологическое состояние коллектива. Хорошие перемены, конечно, есть.

С 13 апреля у нас прошли лечение 439 человек. Выздоровели и выписаны домой 395. Из них 338 — жители нашего района. Некоторые пациенты были переведены на восстановительное лечение и реабилитацию в санаторий «Березина» и в Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье».

Сейчас на лечении в госпитале находится 115 человек, из них 90 жителей нашего района. У 96 человек диагностирована пневмония, два пациента в силу своего возраста, хронических заболеваний находятся в более тяжелом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние таких пациентов, дальнейшее их лечении рассматривает республиканский консилиум. В стране создана Республиканская система телемедицинского консультирования. Это очень помогает в работе.

Хочу отметить, что и в Минской области выстроена хорошая система. Создан областной центр экстренной медицинской помощи, что позволило объединить все лечебные учреждения, чтобы максимально оказывать помощь людям. Работает достаточное количество госпиталей с большим количеством коек, и любой человек при необходимости будет госпитализирован. Таким образом и у нас появляются люди из других районов.

На базе Узденской центральной районной больницы проходят лечение больные с COVID-19 и хирургическими заболеваниями. На базе Молодечненской ЦРБ — с гинекологическими и патологией беременности. Если, например, к нам поступила беременная женщина с COVID-19 или пневмонией, мы направляем ее в Молодечно. В систему включены также областные реабилитационные центры, санаторий «Березина». Кроме того, восстановительное лечение проходит на базе Солигорской больницы спелеолечения.

Что касается успокоенности людей или их беспечности, то можно сказать, что присутствует и то, и другое. Есть положительная динамика. Если в начале нашей работы в стационаре было 3-5 свободных мест, то теперь их 29. Раньше больных поступало больше, чем выписывалось. Теперь уже наблюдается другая статистика: поступило 10 человек за сутки, выписаны домой 19.

— Люди активно обсуждают информацию о том, что вирус со временем ослабляет свое воздействие на организм человека, и это тоже многих успокаивает.

— Любая ситуация по вирусу с момента циркуляции с течением времени изменяется. Количество зараженных может оставаться по-прежнему высоким, а тяжесть течения может ослабевать. Но это не факт. Этот вирус для нас совершенно новый, он не исследован. И нельзя руководствоваться такой информацией. Люди действительно устали и в последнее время перестали соблюдать меры безопасности. Это крайне плохо. Хочу напомнить, что очень важно соблюдать социальное дистанцирование, санитарно-гигиенические нормы, избегать места массового скопления людей, носить маски в магазинах, автобусах. Вирус может передаваться даже воздушно-пылевым путем. В ветреную погоду обязательно носить маски, особенно там, где сложно соблюдать дистанцию. Нужно понимать: если у вас есть какие-то симптомы и вы носите маску, вы защищаете других людей. Желательно, чтобы маска была четырехслойная хирургическая. И носить ее нужно не более чем два часа, а затем менять.

Руководитель каждого учреждения должен вырабатывать правильный алгоритм работы в данных условиях.Там, где большой поток людей, надо использовать рециркуляторы, проводить обработку транспорта, подъездов жилых домов.

Волнует тот факт, что у молодежи нет социальной настороженности. Многие ходят целыми группами. Они уверены в том, что молоды и не заболеют. Действительно, молодежь болеет меньше, чем люди зрелого возраста, но ведь нужно думать о том, что дети приносят эту болезнь домой своим родителям, которые переносят ее гораздо сложнее. В результате увеличивается заболеваемость и, соответственно, нагрузка на медработников.

— Госпиталь работает почти два месяца. Что изменилось за это время?

— Мы уже говорили о том, что изначально неплохо были подготовлены к работе в этих условиях. У нас достаточное количество кислородных точек, 7 аппаратов ИВЛ, мы полностью обеспечены изделиями медицинского назначения, средствами защиты, лекарственными препаратами, причем даже самыми дорогостоящими. Например, стоимость одного препарата может составлять более двух тысяч рублей. При лечении людей с тяжелой формой заболевания таких препаратов нужно два. Получают их люди бесплатно.

С целью совершенствования принимаемых мер по современной диагностике и лечению пациентов с инфекцией COVID-19 был принят приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №557. Документом определены новые подходы к диагностике заболевания и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, уточнен порядок приема некоторых лекарственных средств. Регламентируется новым приказом также выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений. Изменились клинико-лабораторные критерии установления диагноза COVID-19. Есть несколько вариантов постановки диагноза: рентгенологический, клинический и на основании мазка из носа и зева либо на основании двух экспресс-тестов, взятых у человека с разницей в одни сутки. Информацию о заболевших людях мы передаем в районный центр гигиены и эпидемиологии. Его специалисты проводят эпидрасследование, выявляют контакты первого и второго уровней. Алгоритм отработан. Все стало более четко. На данном этапе контактами первого уровня в районе является 286 человек, контактами второго уровня — 102. У 67 человек инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно. 11 человек с первичной пневмонией находятся на амбулаторном лечении. 27 человек отказались от реабилитации и проходят долечивание дома.

У нас одна из лучших лабораторий в области. Здесь выполняют все необходимые лабораторные анализы для лечения больных с COVID-19 разной степени тяжести. В числе немногих в области мы выполняем диагностику провоспалительных факторов (прокальцитонин, интерлейкин-6), все параметры свертываемости крови (Д-димер, фибриноген) — это помогает решить, какое лекарство надо использовать для лечения, спрогнозировать варианты течения инфекции. Еще раз подчеркну: уровень лаборатории высокий, есть хороший опыт использования антиковидной плазмы.

— Как повлияло открытие госпиталя на работу других медицинских учреждений района?

— В госпитале работает замечательная команда. В ее составе 68 медицинских работников. Организован круглосуточный режим работы. В каждой смене работает 10 врачей.

Кроме того, в больнице созданы консультативные бригады врачей, которые консультируют и лечат пациентов с COVID-19, у которых есть другие заболевания (хирургические, гинекологические). Чтобы организовать эту работу, мы отозвали врачей из Дукоры, Дричина, Тальки, из городской поликлиники. Но это не значит, что там люди остались без медицинской помощи. Расширена зона обслуживания для других врачей.

Мы не остановили работу. Функционирует родильное отделение (в мае там принято 40 родов) и отделение гемодиализа. В поликлинике проводится прием пациентов, вакцинация детей, проходят медицинские осмотры, возобновили стоматологические услуги. При этом соблюдаются все необходимые меры: организованы чистые зоны, отдельные входы, определены часы приемов.

— Людмила Владимировна, медицинские работники сейчас работают в очень непростых условиях. Многие люди это понимают, стараются оказать помощь, некоторые проявляют беспечность. Что бы вы хотели сказать пуховчанам?

— К сожалению, мир столкнулся с очень серьезной проблемой. У врачей нет опыта работы с этой инфекцией, прогнозировать болезнь крайне сложно. Нет клинических данных по продолжительности иммунитета этого заболевания, сам период наблюдения непродолжительный. Поэтому берегите себя. Простые меры, о которых постоянно говорят врачи, помогут вам сохранить здоровье. Если же вы заболели, не нужно паниковать. Психологическое состояние человека оказывает большую роль в положительной динамике его лечения. Настроенность на хороший результат должна быть у человека с первого дня госпитализации. И обязательно выполнять рекомендации врача.

Огромное спасибо всем медицинским работникам за их нелегкий труд.

Хочу поблагодарить предпринимателей, трудовые коллективы, общественные организации за ту помощь, которую они оказывают нам сегодня. Очень важно чувствовать, что мы не одни, что люди понимают, как нам сегодня сложно. Спасибо, дорогие пуховчане! Будьте здоровы, и это станет для нас самым большим подарком.

Ольга САВАСТЮК.