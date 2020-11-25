Есть проблема: как утилизировать старую мебель или бытовую технику

Говорить о мусоре можно бесконечно… И не потому, что тема больно интересная. Она, скорее, просто бесконечно проблемная. И коммунальникам, решающим ее, вряд ли кто-то позавидует, потому что несмотря на прилагаемые усилия и на большую информационную работу, граждане упорно продолжают собирать мусор дедовским способом (весь в одно место), выбрасывать его там, где придется (так же удобно), игнорировать возможность пользоваться предоставляемыми ЖКХ услугами по вывозу всего того, что недопустимо выбрасывать в контейнеры. А потом строчить жалобы об образовавшихся стихийных свалках или загрязненных контейнерных площадках.

В том, что все это происходит регулярно и почти повсеместно (даже если периодично), в очередной раз убедились работники районного центра гигиены и эпидемиологии.

— В рамках месячника по наведению порядка на земле мы делаем объезды городских и сельских территорий. Одна из недавних поездок была в Руденский и Дукорский сельсоветы, — рассказывает врач-гигиенист Елена Гончарик. — Главная проблема, на которую мы вновь обратили внимание, — проблема захламленности контейнерных площадок, которые есть в Дричине и Новом Селе. На всех трех площадках имелась старая мебель, старая бытовая техника, строительные отходы, а также сельскохозяйственные, которые годятся для компостирования. Всего этого, конечно, здесь быть не должно. И списать беспорядок только на то, что коммунальники не вывозят мусор вообще, невозможно, потому что при наличии захламленности, контейнеры не были переполнены.

В участке «Санитарная очистка» УП «Жилтеплосервис» КХ пояснили, что на балансе коммунального предприятия в данный момент находится 146 контейнерных площадок. Вывоз бытовых отходов осуществляет 19 мусоровозов по утвержденным графикам. По техническим причинам график может сдвинуться, но обязательства коммунальники выполняют в полном объеме.

Нужно понимать, что спецтехника (мусоровозы) не может вывозить ни старую мебель, ни бытовую технику, ни стройматериалы, потому что загрузка в машину производится только содержимого контейнеров. Все иные отходы могут повредить пресс.

Именно по этой причине оставленные на контейнерной площадке старые шкафы, кровати, диваны, окна и тому подобное в конечном итоге превращают площадку в стихийную свалку. Для уборки и вывоза этих отходов предприятие использует дополнительные силы, технику (и, соответственно, средства).

А ведь об утилизации таких отходов должны думать не коммунальники, а граждане. По договорам, заключенным с предприятием, вывозится исключительно бытовой мусор, который попадает в контейнеры. За оставление на площадке крупногабаритных отходов и техники согласно статье 21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, предусмотрен штраф. Правда, реализовать данное наказание непросто, так как нужно, чтобы тебя в буквальном смысле поймали за руку. Вот и приходится коммунальникам постоянно ликвидировать за нами следы нашей безответственности, хотя существуют законные пути для утилизации таких отходов.

К примеру, старую мебель или стройматериалы можно вывезти, заказав в коммунальном предприятии транспорт. Тем же путем можно пойти, если вы хотите утилизировать старую бытовую технику (холодильники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры, печи СВЧ и т.п.). По вашей заявке приедет специальная машина, и вы, к тому же, получите денежную компенсацию. Этим же транспортом можно вывезти любое вторсырье: макулатуру, стекло, пластик.

Узнать подробности можно по телефонам 6-02-76 или (8-044) 799-61-17 (в рабочие дни и рабочее время).

Елена ШАНТЫКО.