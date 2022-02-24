Есть такая профессия…

Командир отряда специального назначения войсковой части 89417 подполковник Андрей Шарупич свою жизнь связал со службой в Вооруженных Силах не случайно

Еще с детства он знал, что станет военным и будет с честью и достоинством нести воинскую службу. Примером для Андрея Сергеевича был родной дядя — воин-интернационалист. А четверо братьев его дедушки воевали в годы Великой Отечественной войны. Двое из них не вернулись с фронта. Поэтому как важно сохранять мир на земле, беречь то, что завоевано ценой жизней миллионов людей, он понимал с детских лет.

Андрей Шарупич закончил суворовское училище в Минске, затем — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 2016 по 2018 год учился в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации (бывшая академия имени М.В. Фрунзе) в Москве, где, к слову, вместе с дипломом получил медаль “За отличное окончание военного вуза”. За отличные успехи в учебе и добросовестное выполнение воинского долга имеет благодарность Президента Беларуси, также награжден медалью “За бездакорную службу”.

Подразделения под командованием подполковника Андрея Шарупича из года в год показывают стабильно высокие результаты в боевой подготовке. Также его подчиненные ведут шефскую работу по патриотическому воспитанию в Марьиногорской гимназии и Марьиногорском аграрно-техническом колледже. На своем примере военнослужащие показывают молодым ребятам, как интересно и почетно служить в армии.

— В 2011 году я прошел испытания на право ношения нагрудного знака “Доблесть и мастерство”, — говорит Андрей Сергеевич. — Для меня это очень почетно. Служба в пятой бригаде — это мое призвание. Мы — как одна большая семья. И если бы мне еще раз нужно было сделать выбор, я поступил бы также. Не представляю свою жизнь в другой профессии, хотя вырос в простой крестьянской семье, учился в сельской школе. Все мои достижения — результат упорного труда. А трудиться меня научили родители, которые каждый день показывали мне, что человека ценят не за слова, а за поступки и результаты работы…

Анастасия ПЛЕТНЕВА.