Эстафету приняли! Пуховчане встретили участников автопробега «Символ единства»

Особенным стало утро 15 сентября для пуховчан: они встречали участников республиканского автопробега «Символ единства», который проходит во всех регионах страны с передачей эстафеты от одной области к другой.

Встреча состоялась в знаковом для района месте – на Аллее воинской славы, где собрались школьники, представители трудовых коллективов, ветераны.

— Акция «Символ единства» проходит по всей Республике Беларусь. Мы рады сегодня приветствовать вас, дорогие участники, на Пуховщине,— сказала, обращаясь к участникам автопробега, заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева.— Мы хотим выразить вам огромную благодарность за то, что вы делаете, своим примером показывая: мы едины, мы — один народ. Ваша убежденность поможет сохранить мир в нашей стране и даст возможность оставаться ей такой же крепкой, процветающей и независимой. В честь Дня народного единства я хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи и процветания! Мы — белорусы! Наша сила в нашем единстве!

Участникам автопробега был передан мешочек с зерном — вклад в общий каравай от хлеборобов Пуховщины.

Колонна из автомобилей жителей нашего района присоединилась к участникам акции.

Ее участники делятся своими эмоциями и говорят о любви к своей стране:

– Мы побывали в разных городах, убедились, что везде живут добрые гостеприимные люди, которые нас встречали с радостью и открытой душой. Приятно чувствовать эту сопричастность, это единство взглядов, настроений и желаний. Мы все хотим мира, независимости, уверенности в завтрашнем дне.

Станислав БЕЛОУСОВ.