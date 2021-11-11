«Эти мерзавцы их просто убили». Лукашенко назвал виновных в миграционном кризисе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября дал большое интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко. Разговор велся на разные темы и эксклюзивные подробности будут обнародованы позже, однако реакция главы белорусского государства на острый миграционный кризис уже стала достоянием СМИ, сообщает БелТА.

В интервью Президент подробно рассказал об истоках возникшей проблемы, рассказал о действиях Беларуси в условиях накаляющейся обстановки, ответил на ложные обвинения и вскрыл схемы, по которым транзитеры работают с территории Евросоюза.

Я не безумец, прекрасно понимаю, к чему это может привести

«В современном мире браться за оружие — это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?» — заметил глава государства.

«Бороться сегодня против мигрантов «Леопардами» (танками. — Прим. БЕЛТА)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит: «Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма — «схватил автомат и пошел на польскую границу» (кстати, где я служил в свое время пограничником) — нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем».

Александр Лукашенко опасается, чтобы противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе: «Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!»

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Там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит

Александр Лукашенко рассказал о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов. «Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах — в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои — поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», — сказал глава государства.

Президент отметил, что соответствующие услуги транзитеров оплачиваются. «Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит, — рассказал Президент. — У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу — приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут».

«Они (мигранты. — Прим. БЕЛТА) не едут в пустое место, не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии — у кого-то родственники, друзья, еще кто-то. Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, — это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь только этап в этом. И абсолютно не главный», — обратил внимание белорусский лидер.

Это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы их просто убили

В разговоре с Президентом Игорь Коротченко упомянул о высказывании пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой на тему миграционного кризиса, где она напомнила про роль Польши в атаках на Ирак и предложила им теперь принять 2 тыс. беженцев из этой страны.

Согласившись с этой точкой зрения, Александр Лукашенко указал на роль стран Запада в разрушении ряда государств Ближнего и Среднего Востока. «Ведь это все было на моих глазах», — сказал он. Президент напомнил, что хорошо знал многих лидеров, включая Хафеза Асада, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи. «Мы с ними в очень близких, добрых отношениях были. Мы встречались с ними. Я вам скажу — величайшие мыслители, — отметил глава государства. — Это люди, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит. Это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы их просто убили. Они их убили».

«Башара Асада (Президента Сирии. — Прим. БЕЛТА) они также хотят уничтожить. Да, это не Хафез Асад (отец Башара Асада, долгое время руководивший Сирией. — Прим. БЕЛТА). Башар более спокойный, доктор, очень добрый и порядочный человек. Но он не угоден им», — добавил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что за расправой с лидерами последовало уничтожение и самих государств: «Помните, Буш-младший (Президент США в 2001 — 2009 годах Джордж Буш. — Прим. БЕЛТА)? Им надо было переустроить Ближний и Средний Восток. Они ворвались. С Туниса же начали (про это сейчас не говорят), в Ираке было — «Буря в пустыне» и так далее. Уничтожили фактически страну. Лучше сделали? Нет. Потом еще раз зашли. Тунис, Ливия, Сирия. Потом дошли до Ирана, посмотрели — не по зубам, не влезли. Афганистан, 20 лет. И результат?»

«Они не просто расшевелили, расшатали Ближний и Средний Восток, они уничтожили государственность — ту, которая была. Да, специфическая. Не такая, как в Беларуси и России, а тем более у англосаксов. Конечно, не такая. Своя специфика», — констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что действия коллективного Запада не привели к улучшению жизни в тех странах, куда они вторгались. «Лучше стало? Они же демонстративно это делали. Они демонстративно повесили Саддама Хусейна. Они на кол посадили Муаммара Каддафи, в мусульманской стране, мусульманина! Это была вообще дикость. Они уничтожили все, что там было, уклад жизни», — заявил Президент.

Стоит ожидать еще больший наплыв мигрантов из Афганистана

Очевидно, что условия жизни для многих людей в разрушенных странах стали невыносимыми, и они двинулись на запад. «Там самое страшное — отсутствие всякой перспективы. Представь: дети, какое будущее у них? Образование? Им нельзя получить. Здравоохранения сейчас никакого. Про культуру, спорт и говорить нечего. Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование в этой стране и абсолютно беспросветно все. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. Так живой человек всегда бы поступал», — убежден глава государства.

Тем более, как заметил Президент, высокопоставленные чиновники ряда европейских стран, в том числе Германии, пригласили мигрантов: приезжайте к нам. «Они их позвали. И пошел транзит, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Сейчас из Афганистана пошел приток. Он только начался».

По мнению Президента, в скором времени стоит ожидать еще больший наплыв мигрантов из Афганистана, в частности тех, кто работал на американцев, но кого США отказываются теперь принимать в своем государстве. «Американцы их тоже позвали, но приказали Европе и Центральной Азии (принять их у себя. — Прим. БЕЛТА). Правда, центральноазиатские республики сказали: «извините». Куда они пойдут? Они пойдут в Европу. Американцы говорят: пусть временно у вас побудут. Как и казахам говорят, узбекам, таджикам и так далее. Что такое временно, мы знаем. Это же американцы», — отметил Александр Лукашенко.

«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Беларусь и туда дальше. И не только этим маршрутом, — продолжил белорусский лидер. — Они идут и через Украину, но Украина у них (у коллективного Запада. — Прим. БЕЛТА) «своя», они пока помалкивают. Беларусь — чужая, надо молотить, а тем более у Лукашенко Путин за спиной стоит и его все время толкает на Запад — так они пописывают, и миграционная эта волна — это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным (по мнению того же коллективного Запада. — Прим. БЕЛТА)».

«Причем тут Путин? Причем тут Лукашенко? — отреагировал глава государства на ложные утверждения. — Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались. Сейчас воткнулись в Китай».

Ни один самолет «Белавиа» сюда мигрантов не привез

Президент еще раз подчеркнул, что мигранты следуют в страны Запада, куда их позвали те, кто виновен в разрушении их родных мест. «Да, сейчас они нашли «дыру» в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств, — сказал белорусский лидер. — Россияне, китайцы, другие — как летали сюда, так и летают».

Таким образом Беларусь обеспечивает работу своих аэропортов, а это труд тысяч людей для обслуживания взлетно-посадочной полосы, стоянки, терминалов, обеспечение топливом. «Вы хотели нас удушить, — сказал Александр Лукашенко. — Ну, хорошо, мы летаем в Россию, Китай, на Восток. Хотя ни один самолет «Белавиа» сюда мигрантов не привез. Они на своих самолетах, на «Боингах» летают».

Мы не стреляем поверх голов, наши вертолеты над ними не летают

Александр Лукашенко обратил внимание на приемы в отношении мигрантов, которыми пользуются силовики на стороне Евросоюза: «Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет — там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто».

«Вот их лицо. Они всегда были такие. Мы войны начинали?» — задал риторический вопрос белорусский лидер.

Он обратил внимание, что нынешняя ситуация — это еще мелочь по сравнению с тем, что творили, развязав Первую и Вторую мировые войны. «Это же их лицо», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что на фронтах Второй мировой войны погибли многие десятки миллионов человек, и не только в Европе, но и в Азии. «Си Цзиньпин (Председатель КНР. — Прим. БЕЛТА) недавно рассказывал мне», — напомнил глава государства.

Слушайте, у меня денег что ли море? Некуда деньги девать? И вообще — факты на стол

Президент объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем в странах Евросоюза. «Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня — так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят — всю (территорию Беларуси. — Прим. БЕЛТА)», — заявил Александр Лукашенко.

К тому же глава государства считает абсолютно нелогичными требования со стороны Запада, чтобы Беларусь каким-то образом удерживала потоки мигрантов: «Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси (СМИ, экономика, политика, уже до военного, безопасности, добрались). И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?»

Президент также указал на ситуацию вокруг договора о реадмиссии, который был заключен между Беларусью и Евросюзом, но впоследствии расторгнут из-за нарушений со стороны ЕС. Хотя поток мигрантов значительно вырос: если ранее в год через Беларусь могли пройти в ЕС около 80 человек, то сейчас, по данным европейских структур, более 2 тыс. в сутки. «Договорились, заключили договор. По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по реадмиссии заберем. И введя против нас санкции, они все это бросили и не финансируют, не строят эти так называемые лагеря, — заметил глава государства. — Они нарушили, они вышли из этого договора. Взятки гладки, как в народе говорят. Я к этому не имею никакого отношения. Бегут — пусть бегут. Как это я их себе верну и анклавы здесь создам? У меня и так проблем хватает».

К тому же главной целью мигрантов, как уже говорилось не раз, является вовсе не Беларусь. «Они же прямо говорят: мы не в Польшу идем, нас в Германию позвали, мы в Германию идем, пропустите нас», — отметил Президент. Однако в ответ на это мигрантам приходится испытывать на себе жесткие методы европейских силовиков, равнодушие и бесчеловечное отношение. На подобные факты и обратил внимание белорусский лидер: «Один из польских руководителей недавно заявил: «У нас около 200 человек убитых мигрантов». Это не один-два-три человека, а около 200! Почему об этом мир не знает? Почему правозащитники в Германии, Франции, Великобритании, США молчат? Почему они молчат? Почему туда даже представителей средств массовой информации не пускают поляки? Объявили закрытую зону и никого на границу не пускают. Все эти кадры и снимки шли в основном от нас. Сейчас кто-то там прорывается через них и поднимается уже этот скандал и шум. Причем тут Лукашенко? Вы же избиваете людей, которых вы туда позвали».

«Это хорошо организованный процесс. И, допустим, требовать от меня, чтобы я, как прежде, за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его… Именно останавливал, а не финансировал, как американцы вчера заявили или позавчера: я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня денег что ли море? Некуда деньги девать? И вообще — факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол. Но это же американцы, они большие, великие, языком ляпнули и забыли, что сказали», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что помощь мигрантам оказывают простые белорусы, принося продукты питания, воду, теплые вещи. «Да, помогают. И слава богу. Потому что мы — белорусы», — сказал Александр Лукашенко.