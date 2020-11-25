Это был совхоз  всесоюзного значения — страницы истории ОАО «Племенной завод «Индустрия»

ОАО “Племенной завод “Индустрия” — одно из старейших хозяйств нашей республики, а в прошлом — Советского Союза. Оно было образовано в 1920 году.

В то время в хозяйстве было 813 гектаров земельных угодий, в том числе 475 гектаров пашни, 175 гектаров сенокосов, 12 гектаров сада, 125 гектаров леса.

В 1929 году совхоз был передан в ведение Республиканского свиноводческого треста, который определил его как племенное свиноводческое хозяйство.

В 1933 году совхоз перешел в подчинение Союзного наркомата совхозов и был переименован из совхоза “Блонь” в племсовхоз “Индустрия”.

В 1936 году к хозяйству присоединились земли совхоза “Любин”, после чего племсовхоз имел 1367 гектаров земли, в том числе 710 гектаров пашни, 60 основных свиноматок, 226 голов КРС и 115 лошадей.

К 1941 году племсовхоз — это высокопроизводительное сельскохозяйственное предприятие, технически хорошо оснащенное. В достатке имелись производственные и жилые помещения.

Во время Великой Отечественной войны хозяйству был нанесен огромный материальный ущерб: полностью уничтожено поголовье скота, разрушены производственные и жилые помещения.

Благодаря помощи государства и самоотверженному труду рабочих племсовхоза после Победы в короткие сроки было восстановлено животноводство, производственные и жилые постройки.

Большой вклад в развитие хозяйства внес Федор Тимофеевич Сиялко, возглавлявший племсовхоз с 1933 по 1957 год.

В 1950 году в “Индустрии” имелось 1020 свиней и 249 голов КРС. Урожайность зерновых составляла 11,7 центнера, картофеля — 208 центнеров с гектара.

Многое было сделано в хозяйстве под руководством Михаила Миновича Грабко с 1959 по 1973 год. Урожайность зерновых в 70-х годах достигала 30 центнеров с гектара, картофеля — 240 центнеров с гектара. В хозяйстве имелось 47 тракторов, 35 автомашин, 14 зерноуборочных комбайнов.

Начиная с 70-х годов активно велось строительство жилья, объектов соцкультбыта. Построено более 350 квартир (из них 300 — благоустроенных), Дом культуры со зрительным залом на 400 мест и спортзалом, детский сад на 140 мест, дом быта с прачечной на 50 мест, торговый центр, административное здание племзавода. Возведен новый свиноводческий комплекс на получение 12 тысяч поросят в год.

Под руководством Белорусского научно-исследовательского института животноводства развернулась работа по созданию нового внутрипородного типа свиней крупной белой белорусской породы. Активное участие в этой работе принимали Михаил Грабко, заслуженный зоотехник республики, Михаил Сидор, главный зоотехник-селекционер племзавода. В результате той работы приказом №475 от 17 октября 1975 года по Министерству сельского хозяйства СССР утвержден новый внутрипородный тип свиней, а главный зоотехник-селекционер Михаил Сидор получил авторское свидетельство.

Наряду с развитием свиноводства, в хозяйстве большое внимание уделялось совершенствованию дойного стада КРС. В 1970 году в Голландии и Эстонии были закуплены чистоплодные нетели и телки черно-пестрой породы. Все это способствовало росту продуктивности стада.

В восьмидесятых годах валовый сбор зерна достигал 7 тысяч тонн. Удой на фуражную корову был более 4 тысяч килограммов молока. Среднесуточные привесы КРС — более 500 граммов, свиней — от 370 до 400 граммов.

Ежегодно хозяйство реализовывало более тысячи тонн мяса. Госплемзавод “Индустрия” в то время являлся одним из ведущих хозяйств системы Племживобъединения СССР.

Высоких показателей коллектив хозяйства достиг благодаря добросовестному труду рабочих и специалистов. Многие награждены орденами и медалями.

Среди награжденных — Герой Социалистического Труда Михаил Змачинский и Михаил Грабко, которому вручен орден Ленина. Василий Никончик удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Орденом Трудового Красного Знамени награждены также свинарка Мария Дворецкая, Елена Ажойчик, Зинаида Голуб, доярка Мария Федоренчик.

Орденом Знак Почета отмечена работа свинарок Марии Добриковой, Тамары Майко, Тамары Шишковой. Орденом Трудовой славы награждена телятница Валентина Лютаревич. Орденом Дружбы народов — доярка Мария Бразговка.

В разные годы предприятием руководили:

С 1933 по 1957 год — Федор Сиялко.

С 1957 по 1959 год — Иван Гулицкий.

С 1959 по 1973 год — Михаил Грабко.

С 1973 по 1995 год — Василий Никончик.

С 1995 по 1999 год — Виктор Колесенко.

С 1999 по 2004 год — Николай Кирпичев.

С 2004 по 2006 год — Василий Артюх.

С 2006 по 2007 год — Сергей Марченко.

С 2007 по 2008 год — Станислав Дубровский.

С 2008 по 2013 год — Юрий Рог.

С 2013 по 2016 год — Николай Быков.

С 2016 по 2018 год — Илья Змачинский.

С 2018 года и по настоящее время — Виктор Коршунов.