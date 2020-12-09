Это счастье — у родителей с инвалидностью родился здоровый ребенок

Человек устроен так, что он стремится отгородиться от негатива, не притягивать к себе отрицательные эмоции, отгонять плохие мысли. Но от беды не застрахован никто…

Беседуя с семьями, в которых воспитываются детки с ограничениями в развитии, вы никогда не услышите, что кто-то хоть на минуту представлял такое развитие событий. Но когда такое случалось, папам и мамам приходилось брать на себя двойную родительскую ответственность.

Нелегко бывает и тем семьям, где родителями становятся люди с ограничениями. Сегодня в Пуховичском районе проживает 36 родителей-инвалидов, воспитывающих детей.

Отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста посещает семейная пара из деревни Орешковичи — Вячеслав и Елена Угриновичи. Оба — инвалиды 2-й группы. У них родился абсолютно здоровый ребенок — сын Тимофей. Они его очень любят.

Специалисты центра знают их уже давно. И не сомневаются в способностях и возможностях Елены и Славы. Слава — очень талантливый человек. Прекрасно разбирается в полиграфической работе. Елена пришла в отделение более 8 лет назад. Она настоящая хозяюшка. Больше всего любила заниматься на занятиях по приготовлению пищи в мастерской «Мини-кухня «Гурман». Елена и Слава всегда были неформальными лидерами среди посещающих отделение людей с инвалидностью. Поэтому, когда они решили создать семью, мы все поддержали их стремление быть рядом. Рождение Тимофея было ожидаемым чудом. После того, как малыш подрос, родители начали приходить с ним на культурно-массовые мероприятия центра. Мы видим, что Лена и Слава действительно заботливые родители. Мы желаем их семье быть крепкой и счастливой.

Ольга МИНЬКО,

специалист по социальной работе отделения обеспечения дневного пребывания

для инвалидов и граждан пожилого возраста ГУ «ТЦСОН» Пуховичского района.