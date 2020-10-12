Эвакуатор в Марьиной Горке для легковых автомобилей
Универсальный эвакуатор в Марьиной Горке перевезет легковые автомобили, мотоциклы, микроавтобусы. Заказ 24 часа в сутки.
С каждым годом на дорогах Беларуси появляется все больше транспортных средств. Да и самих дорог становится больше, расширяется их пропускная способность. Но это вовсе не означает, что автомобили стали меньше ломаться и попадать в ДТП. Именно в таких случаях требуется эвакуатор в Марьиной Горке.
Большинство ситуаций, когда приходится заказывать спецтранспорт — это экстренные вызовы, когда автомобиль внезапно сломался или попал в ДТП. Но бывает, что нужно перевезти транспортное средство, стоящее во дворе на СТО или забрать машину со стоянки. В таких случаях можно заранее договориться об эвакуации, нужно только позвонить и согласовать конкретную дату.
ИП Тришкин уже более 10 лет оказывает услуги эвакуатор в Минске и других городах Беларуси. Выезд спецмашины происходит максимально быстро. Благодаря огромному опыту работы не составит труда осуществить даже самую сложную погрузку: вытащить машину из кювета, погрузить транспортное средство с заблокированными колесами и т. д.
На платформе спецмашины можно перевозить:
• легковые автомобили;
• мототранспорт: байки, квадроциклы, мопеды, скутеры;
• микроавтобусы;
• миниспецтехнику;
• различные грузы.
Эвакуатор в Марьиной Горке работает круглые сутки. И стоимость его услуг в ночное время не повышается.
Перевести машину можно на любое СТО, стоянку или иное место по выбору клиента. И любой город Беларуси. Также и вызвать можно эвакуатор в Бобруйске, Березино, Червене и любом другом городе. Время прибытия и примерную стоимость можно уточнить при заказе.