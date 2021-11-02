Евгений ЕСИПЕНОК:  «Буду трудиться на родине»

В современном мире трудно представить дом без интернета или предприятие, организацию без системы видеонаблюдения. Специалисты, которые посвятили себя этой профессии, являются востребованными, а их работа хорошо оплачивается. Наш герой — молодой специалист, который работает в Марьиной Горке в данной сфере.

Евгений Есипенок работает в организации «Белтелеком» на должности электромеханика линейных линий связи и абонентских устройств. Профессия его связана с подключением услуг, которые предоставляет «Белтелеком». Это прокладывание линий связи, установка видеоконтроля и системы «Умный дом».

— В профессию я пришел не случайно, — рассказывает Евгений. — Я учился в Белорусской государственной академии связи, где получил диплом по специальности «Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения». Когда пришло время распределения, мне предложили попробовать применить свои знания в «Белтелекоме», и я сразу согласился.

Несмотря на то, что в этой организации Женя работает только полгода, он уже успел зарекомендовать себя и хорошим специалистом, и активным, увлекающимся молодым человеком. Руководство не оставило без внимания этот факт и однажды предложило Евгению поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию.

— В этом спорте я не новичок, — говорит Женя. — Но мне пришлось принять участие и в соревнованиях по велокроссу. А это для меня было впервые. Но я занял второе место. А по итогам всех конкурсов наша команда, которая представляла «Белтелеком», стала победителем.

В июле Женя успешно сдал экзамены и поступил в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на заочное отделение, где теперь обучается по специальности «Инфокоммуникационные технологии».

— Поступление в университет было осознанным решением, — говорит Евгений. — Я собираюсь построить карьеру, а для этого необходимо совершенствовать свои знания. Заочная учеба позволяет не оставлять работу, а также оставаться рядом со своими близкими, которым нужна моя поддержка. По окончании университета я не собираюсь менять место работы. Думаю, что найду себя именно здесь, на своей родине.

Татьяна ШАШОК.