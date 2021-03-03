Евгения Сарнова: О том, как устроена и работает система качества на заводе «Август-Бел»

Наша компания «Август» не экономит на качестве, используя лучшее сырье и осуществляя строгий контроль на протяжении всего производственного процесса для обеспечения безопасности и конкурентоспособности продукции. О том, как устроена и работает система качества на заводе «Август-Бел», беседуем с руководителем службы качества Евгенией Сарновой.

— Евгения Степановна, ваша служба занимается вопросами контроля качества. Расскажите, пожалуйста, о ее структуре и функциях.

— В состав службы качества входят два самостоятельных структурных подразделения: центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) и отдел технического контроля (ОТК), а также инженер по обслуживанию оборудования и инженер по качеству.

ЦЗЛ проводит испытания сырья и продукции с целью определения соответствия их требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА) и нормативной документации (НД). Помимо этого, ЦЗЛ осуществляет лабораторные формуляции и исследования, испытания для сторонних организаций на договорной основе, выполняет апробацию и внедрение новых методик анализов, методов измерений, лабораторных регламентов и изменений к ним.

Основной функцией ОТК является контроль, во-первых, сырья и материалов, используемых при производстве продукции (входной контроль), во-вторых, соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям (приемо-сдаточные испытания), в-третьих, возвратной продукции, в-четвертых, соблюдения условий хранения сырья, материалов, возвратной и готовой продукции, а также внеплановый контроль технологического процесса. Кроме того, ОТК осуществляет отбор проб и образцов сырья, материалов, возвратной и готовой продукции, отвечает за хранение архивных/арбитражных проб.

Персонал службы качества участвует в том числе в расследовании причин несоответствий и в разработке предложений по их предупреждению и устранению, а также технических условий, технологических регламентов и других документов, касающихся качества продукции. К задачам службы относится и постановка новой продукции на производство, обеспечение правильной эксплуатации и устранение неисправностей средств измерений и испытательного оборудования.

— Как развивается система контроля? Что в ней изменилось за последние 5 лет?

— Наша трехступенчатая система контроля, включающая входной контроль сырья и материалов, производственный контроль и приемо-сдаточные испытания, за последние 5 лет существенно не изменилась, так как показала свою практичность, надежность и эффективность. Изменения коснулись ответственности за его проведение. Так, за производственный контроль теперь отвечает отдел производственно-технологического контроля (ОПТК), входящий в производственную службу предприятия. Время доказало правильность такого шага: четкое разделение функций, углубление специализации сотрудников ОТК и ОПТК позволяет более грамотно и оперативно решать возникающие вопросы с упором на профилактику нештатных ситуаций.

Результаты говорят сами за себя: возросла доля приемки готовой продукции с первого предъявления. Так, за 2020 год она составила 99,74 процента, со второго предъявления — 0,26 процента. Было наработано на 26 наименований препаратов больше, чем в 2019-м, из них 8 препаратов поставлены на производство. Общее количество предъявленных партий продукции в сравнении с 2019 годом увеличилось на 155.

В целом за 11 лет работы завода не возникало обоснованных претензий к качеству продукции. Благодаря наличию арбитражного склада, где на протяжении всего срока годности хранятся изготовленные заводом партии, мы в любой момент можем убедиться в качестве давно выпущенного товара, сравнивая свойства пробы конкретной партии с представленным образцом.

Чтобы представить объем работы, выполняемый службой качества, приведу лишь пару цифр: в ЦЗЛ поступает в год в среднем 15 000 проб сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и промывных растворителей и проводится около 63 000 испытаний – иначе говоря, более 300 проб и 1300 испытаний еженедельно.

— Какое из последних достижений службы вы считаете наиболее значимым?

— Безусловно, это успешное прохождение ЦЗЛ оценки компетентности с целью повторной аккредитации и перехода на новую версию основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT). В ходе ее был отмечен высокий профессиональный уровень сотрудников лаборатории, оснащенность современным, высокоточным и дорогостоящим оборудованием, а также серьезный подход к проведению испытаний и получению достоверных результатов.

На заседании Технической комиссии по аккредитации ГП «БГЦА» компетентность лаборатории была подтверждена, и на основании этого решения получен новый аттестат аккредитации BY/112 2.3971 со сроком действия до 05.10.2025 года.

— Какой видите свою службу в перспективе?

— В перспективе хочу, наконец, перейти от так называемой исторической системы к полноценному учету в системе SAP, возможности которой, как мы уже убедились, безграничны. Уже хочется уйти от ведения и предоставления информации в традиционных программах Word и Exсel.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».