Я часто повторяю слова о том что история учит, потому что искренне в это верю. На совещании с активом столичной области по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, которое состоялось 4 января, губернатор Минской области Александр Турчин произнес фразу, которую я у него позаимствую и, возможно, тоже буду часто повторять: «Эволюция без революции — лозунг нашей страны». Буду повторять потому, что ненавижу революции. Сильные негативные чувства к подобным потрясениям испытываю, так как знаю историю. И понимаю, что все проблемы в государстве можно решить, не применяя подходы типа «бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют».

Я не просто так в самом начале заговорила об истории. В прошлом любого государства есть периоды стабильности, и есть времена перемен. Последние наступают, потому что многие общественные нормы и правила, свойственные для времени стабильности, перестают работать. И причина здесь одна: все вокруг не стоит на месте, все меняется.

По сравнению с началом 90-х годов минувшего столетия, когда родилось наше независимое государство, многое изменилось. Предприятия мы стали делить на государственные и частные. Неотъемлемой частью нашей жизни стал интернет. Среди нас появились бизнесмены и IT-ишники. Уменьшилось количество сельских жителей и стало больше горожан. Выросли «дети независимости», которые взрослели в суверенном государстве, и о том, как было до него, знают только из рассказов представителей старшего поколения. Раньше мало кто из наших граждан слышал про сексуальные меньшинства, а теперь мы спокойно об этом говорим и вынуждены учитывать их влияние на общество. Страна, запустив на орбиту Земли собственный спутник, вошла в клуб космических держав. И так далее…

Серьезные перемены в окружающей реальности и подвели к необходимости изменить Конституцию. И об этом тоже шла речь на совещании с активом столичной области.

Обновленный Основной Закон — это не столько о настоящем, сколько о будущем. Это подчеркнули в своих выступлениях принимавшие участие в работе совещания заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий и директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов. И разъяснили некоторые новации Основного Закона, вызвавшие наибольшее число вопросов.

Например, многих граждан взволновало то, что из обновленной Конституции исчезло положение о том, что Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной. Я тоже на это обратила внимание. И в первую очередь подумала об оружии: сказалась шаблонность в мышлении. А ведь дело не в этом, а в серьезных достижениях последнего времени: Беларусь построила собственную атомную электростанцию и стала ядерной державой. И в перспективе страна планирует развивать ядерную энергетику.

В проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь немало интересных моментов, которые стоит обсудить. Есть там и такое положение: «Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства».

Прямо сейчас внести посильный вклад в развитие общества и государства — это включиться в обсуждение проекта обновленного Основного Закона государства. А затем прийти на референдум, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить нашей стране возможность оставаться независимой. Давайте обеспечим в первую очередь себе эволюцию без революции. Перемены не обязательно завоевывать, их можно осуществлять мирным путем, сохраняя стабильность и суверенитет.

Я уже как-то писала, что считаю суверенитет самым большим достижением нашей страны за последние десятилетия. В преамбуле обновленной Конституции он назван нашим неотъемлемым правом. Однако я хочу еще раз повториться: суверенитет непросто завоевать, но легко потерять. И этому также учит история. Все соцопросы последнего времени показывают, что подавляющее большинство белорусов хочет жить в независимой стране. А для этого нельзя допустить, чтобы во внутренние дела государства вмешивались чужаки даже с самыми добрыми намерениями. Чтобы понять, что на самом деле интересует доброжелателей извне, отсылаю к событиям в странах Северной Африки и Ближнего Востока, куда приходили чужаки с целью помочь народам избавиться от якобы диктатуры. Полезно погуглить результат.

Вернусь к тому, с чего начала. В ходе совещания не раз звучала мысль о том, что переписать историю — уничтожить государство. К исторической памяти действительно относиться нужно бережно. И учиться на уроках прошлого. К слову, нам это предстоит весь следующий год, который Президент объявил Годом исторической памяти.

Наталья ПАРХОМЧИК.