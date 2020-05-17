«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Об этом было объявлено на специальном шоу «Евровидение: Europe Shine a Light», сообщает ТАСС.

Вещатели показали ролик с логотипом «Песенный конкурс «Евровидение». Роттердам — 2021″.

На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее. Известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в «Евровидении-2020», будут представлять свои страны в 2021 году.

Как сообщалось ранее, «Евровидение» должно было проходить в этом году в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом «Откройся» (Open Up), но песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо финала смотра 16 мая вещатели показали специальное шоу с участием конкурсантов разных лет.

Источник: Белта