Ежегодно 22 сентября Беларусь отмечает День без автомобиля

Прогуляться пешком, пересесть на велосипед или воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до работы призывают белорусские экологи 22 сентября. В этот день, ежегодно, наша страна отмечает День без автомобиля.

Перенасыщенный машинами трафик дорог вредит окружающей среде и способствует образованию автомобильных заторов. Негативный вклад в атмосферу воздуха зачастую вносят сами жители, ведь использование личного транспорта– это не всегда необходимость. Около 80% от общего количества вредных веществ приходится на автомобильный транспорт, который загрязняет атмосферу выхлопными газами, твердыми частицами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами. Рост количества автомобилей способствует увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере. Вредные вещества накапливаются в организме человека и приводят к нарушению работы организма.

–По статистике в Беларуси на 1000 граждан приходится 334 транспортного средства, что на 2,4% больше, чем годом ранее,– рассказала начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Колесенко. – Минская область в сравнении с другими областями лидирует по количеству легковых автомобилей. Тем не менее, за последние пять лет выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на территории Минщины сократились более чем на 10 тысяч тонн. Для поддержания результата нужно принимать меры.

22 сентября мы, экологи, призываем устроить для себя пешую прогулку, воспользоваться более экологичным видом транспорта, к примеру, велосипедом, или общественным транспортом.

Марина РЫЖОВА.