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Фестиваль пионерского творчества «Яркие идеи – яркая жизнь» прошел в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак»

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 В ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» в рамках районного проекта «Пионерский STARTREK» прошел фестиваль-конкурс пионерского творчества «Яркие идеи – яркая жизнь». Фестиваль включал в себя несколько номинаций: «Пионер#Music», «Пионер#Dance»,  «Пионер#Сreation» и «Пионер#Artysta».

Участники номинации «Пионер#Dance» подготовили яркие, оригинальные и запоминающиеся выступления. Победителем в этой номинации стала пионерская дружина имени Петра Гучка ГУО «Средняя школа №4  г. Марьина Горка» с танцевальной программой  «Территория детства». Второе место завоевала пионерская дружина ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка» с танцевальной программой «Зажигай, пионер!».  Третье место у пионерской дружины ГУО «Средняя школа №3  г. Марьина Горка» с танцевальной программой  «Поколение юных».

В номинации «Пионер#Music» ребята  исполнили  вокальные произведения  пионерской тематики. Победителем данной номинации признана вокальная группа пионерской дружины ГУО «Свислочская средняя школа имени Александра Григорьевича Червякова» с «Гимном пионеров Беларуси». Второе место заняли юные вокалисты пионерской дружины ГУО  «Дукорский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» с песней «Вместе весело шагать».

Номинация «Пионер#Artysta» прошла в онлайн-формате. Участники разместили в группе «Пионеры Пуховщины» «ВКонтакте»  видео своих  конкурсных выступлений.  В этой номинации первое  место занял Юров Кирилл, учащийся ГУО «Руденская средняя школа», с конкурсным номером   «Баллада о пионерском знамени».  Второе место у Макаренко Амиры,  учащейся ГУО «Дубровская средняя школа», которая подготовила стихотворение «Былі піянерамі мама і тата…». Третье место жюри присудило Терешко Елизавете, учащейся ГУО «Туринский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»,  со   стихотворением «Мальчишки и девчонки».

На выставку-конкурс  «Пионер#Сreation» пионеры и октябрята подготовили изобразительные и декоративно-прикладные работы, выполненные в  разных техниках. По итогам выставки-конкурса определены победители: первое место –Жильчик  Екатерина, учащаяся ГУО «Пуховичская средняя школа»(набор для пионера «Мы  с Огоньком — друзья!»); второе место  – Мартинчик Елизавета, Луканкина Вера, Яковлева Татьяна, Волкова Дарья, учащиеся ГУО «Блужский учебно-педагогический комплекс  детский сад-базовая школа» (планер «Будь первым!»),  Сивец Анастасия, учащаяся  ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка» (панно «Пионерский привет»); третье место –Серафимович Карина, Серафимович Алина, учащиеся ГУО «Шацкая средняя школа»  (куклы «Pioner-Star»), Щёголева Дарья, учащаяся ГУО «Пережирская средняя школа»(вязаная игрушка «Передаем эстафету пионерских дел»).

Все участники фестиваля-конкурса были награждены грамотами ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак».

Конкурс получился запоминающимся и ярким, дал возможность участникам выразить себя через творчество, зарядиться эмоционально.

Елена Коптева,

председатель Пуховичскойрайонной  пионерской организации.

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