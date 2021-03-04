Фестиваль пионерского творчества «Яркие идеи – яркая жизнь» прошел в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак»

В ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» в рамках районного проекта «Пионерский STARTREK» прошел фестиваль-конкурс пионерского творчества «Яркие идеи – яркая жизнь». Фестиваль включал в себя несколько номинаций: «Пионер#Music», «Пионер#Dance», «Пионер#Сreation» и «Пионер#Artysta».

Участники номинации «Пионер#Dance» подготовили яркие, оригинальные и запоминающиеся выступления. Победителем в этой номинации стала пионерская дружина имени Петра Гучка ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка» с танцевальной программой «Территория детства». Второе место завоевала пионерская дружина ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка» с танцевальной программой «Зажигай, пионер!». Третье место у пионерской дружины ГУО «Средняя школа №3 г. Марьина Горка» с танцевальной программой «Поколение юных».

В номинации «Пионер#Music» ребята исполнили вокальные произведения пионерской тематики. Победителем данной номинации признана вокальная группа пионерской дружины ГУО «Свислочская средняя школа имени Александра Григорьевича Червякова» с «Гимном пионеров Беларуси». Второе место заняли юные вокалисты пионерской дружины ГУО «Дукорский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» с песней «Вместе весело шагать».

Номинация «Пионер#Artysta» прошла в онлайн-формате. Участники разместили в группе «Пионеры Пуховщины» «ВКонтакте» видео своих конкурсных выступлений. В этой номинации первое место занял Юров Кирилл, учащийся ГУО «Руденская средняя школа», с конкурсным номером «Баллада о пионерском знамени». Второе место у Макаренко Амиры, учащейся ГУО «Дубровская средняя школа», которая подготовила стихотворение «Былі піянерамі мама і тата…». Третье место жюри присудило Терешко Елизавете, учащейся ГУО «Туринский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», со стихотворением «Мальчишки и девчонки».

На выставку-конкурс «Пионер#Сreation» пионеры и октябрята подготовили изобразительные и декоративно-прикладные работы, выполненные в разных техниках. По итогам выставки-конкурса определены победители: первое место –Жильчик Екатерина, учащаяся ГУО «Пуховичская средняя школа»(набор для пионера «Мы с Огоньком — друзья!»); второе место – Мартинчик Елизавета, Луканкина Вера, Яковлева Татьяна, Волкова Дарья, учащиеся ГУО «Блужский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа» (планер «Будь первым!»), Сивец Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка» (панно «Пионерский привет»); третье место –Серафимович Карина, Серафимович Алина, учащиеся ГУО «Шацкая средняя школа» (куклы «Pioner-Star»), Щёголева Дарья, учащаяся ГУО «Пережирская средняя школа»(вязаная игрушка «Передаем эстафету пионерских дел»).

Все участники фестиваля-конкурса были награждены грамотами ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак».

Конкурс получился запоминающимся и ярким, дал возможность участникам выразить себя через творчество, зарядиться эмоционально.

Елена Коптева,

председатель Пуховичскойрайонной пионерской организации.