Филиал КУП “Минскоблдорстрой”-“ДРСУ №169” за достижение наилучших показателей в работе за 2020 год занесен на Доску почета Пуховичского района.

— Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы стартовала, когда я пришел в дорожную организацию, — вспоминает начальник филиала КУП “Минскоблдорстрой”-“ДРСУ №169” Геннадий Матарас. — И можно сказать, что все, что было запланировано в ее рамках, выполнено.

Дорожное предприятие большое (120 человек), и объем работ, который приходится ежедневно выполнять коллективу, внушительный. На балансе филиала находится 878 километров автомобильных дорог, 32 моста, 625 водопропускных труб, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки, 62 автобусных павильона, 209 площадок для остановки автобусов, 19 площадок для стоянки транспорта. В прошлом году многое было сделано по реконструкции автомобильных дорог, капитальному и текущему ремонту. Кстати, мы единственные в КУП “Минскоблдорстрой” делаем разметку холодным пластиком. Такие работы мы выполнили на автомобильных дорогах в 18 районах Минской области, в том числе в Логойском, Червенском, Слуцком, Минском, Березинском, Узденском, Несвижском, Копыльском и других.

Для удобства водителей, пассажиров, велосипеди-стов на автомобильных дорогах, находящихся на балансе филиала, в прошлом году установлено 7 новых автобусных автопавильонов, обустроено 5 новых площадок для остановки автобусов, устроены тротуары, вело- и пешеходные дорожки. Для безопасно-сти участников дорожного движения на обслуживаемой сети нанесено 314 километров линий горизонтальной разметки.

— Сегодня никто не скажет, что дорога Н-9341 Руденск-Марьина Горка-Талька плохая (почти 41 километр), — говорит Геннадий Сергеевич. — Раньше на качество дороги было много нареканий. Она является ключевой артерией, на ней интенсивное движение. С наступлением весны транспортный поток увеличивается в разы. Вблизи расположены сразу несколько дачных массивов. Несмотря на то, что рядом проходят железнодорожные пути, многие добираются в свои приусадебные и дачные дома на автомобилях. Сегодня качество дороги, уверен, всех удовлетворяет, и, я надеюсь, что водители мысленно благодарят дорожных рабочих.

Кроме того, дорожники занимались установкой искусственных неровностей для принудительного снижения скорости (в прошлом году их построено восемь). Также для обеспечения бесперебойного проезда транспортных средств отремонтировано 11 участков дорог, требующих первоочередного ремонта, протяженностью 15 километров. Приведено в порядок 4 километра придорожных полос. Установлено 86 новых дорожных знаков, отремонтировано и заменено 295. Для обеспечения безопасного проезда по местным автомобильным дорогам в прошлом году выполнено 14 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, в том числе струйно-инъекционным способом. Все это позволяет создать комфортные условия водителям и обеспечить безопасность движения.

В общем успехе филиала КУП “Минскоблдорстрой”-“ДРСУ № 169”, несомненно, трудовой вклад всего коллектива. Особенно хочется отметить работу водителей Евгения Попова, Николая Книги, Юрия Сарачинского, машинистов смесителя асфальтобетона Владимира Пархомчика и Юрия Финевича, водителей погрузчика Леонида Швабского и Сергея Соболя, машиниста автогрейдера Валерия Шашка и трактористов Артура Минько и Якова Баранова. Ими по праву гордятся и на них равняются коллеги.

Кстати, водитель филиала Евгений Попов также занесен на районную Доску почета. Он трудится в дорожном предприятии 25 лет. Перевозит на автомашине ГАЗ дорожные бригады на объекты для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог. Евгений Сергеевич — один из самых ответственных работников. К своим обязанностям он относится очень добросовестно, на него всегда можно положиться.

За многолетний добросовестный труд Евгений Попов награжден Почетной грамотой КУП “Минскоблдорстрой”, а также ему присвоено почетное звание “Ветеран труда”.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.