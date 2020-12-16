Филиал ТБЗ «Сергеевичское» УП «Мингаз» признан лучшим в республике по добыче торфа

Традиционно торфоперерабатывающие предприятия республики подводят итоги сезона. В нынешнем году значительно пополнилась коллекция достижений филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз». Коллектив впервые получил самую высокую награду — переходящий кубок за первое место в республиканском соревновании по добыче торфа среди предприятий ГПО «Белтопгаз».

В состав этого государственного производственного объединения входит восемнадцать предприятий. Конкуренция среди них всегда серьезная. В филиале «ТБЗ «Сергеевичское» отмечают, что нынешний сезон сложился непросто. В нашем районе было много осадков, что затрудняло работу торфодобытчиков. По итогам сезона добыто 118 тысяч тон торфа. Выполнить доведенный план полностью не удалось, однако этого достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение потребителей продукцией на основе торфа.

Предприятие из поселка Правдинский также отмечено дипломом 2-й степени за лучшие показатели в республиканском смотре-конкурсе производственных баз организаций торфяной промышленности, входящих в состав ГПО «Белтопгаз». Этот конкурс проводится всего второй год. К слову, филиал «ТБЗ «Сергеевичское» постоянно звучит среди победителей и призеров.

— Порядок в производственных цехах, благоустройство прилегающей территории, создание безопасных рабочих мест, соблюдение санитарных норм, организация мест отдыха и технологических проездов — при подведении итогов комиссия учитывает самые разные факторы, — отмечает начальник производственно-технического отдела Анна Цымбалюк. — Поэтому на территории мы всегда поддерживаем порядок. Каждый начальник структурного подразделения отвечает за свой участок. Такая организация работы приносит свои плоды.

Почетные награды директору филиала «ТБЗ «Сергеевичское» Алексею Молочко вручил заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Валерий Ковалев. Алексей Александрович получил и личную награду: ему объявлена благодарность министра энергетики Республики Беларусь.

Аппаратчику по сушке торфа цеха производства брикетов Сергею Василевскому объявлена благодарность генерального директора ГПО «Белтопгаз».

Есть повод порадоваться и за других работников филиала. Сразу три машиниста торфодобывающих машин названы победителями республиканского соревнования «Лучший по профессии». Это машинист уборочной машины участка добычи торфа Владимир Перуновский, машинист валкователя Юрий Тарашкевич и машинист штабелирующей машины Дмитрий Шилай. Дмитрий Васильевич, к слову, чуть больше, чем за месяц выполнил плановое задание по штабелированию торфа, рассчитанное на весь сезон.

Второе место в этом же соревновании среди машинистов фрезерных барабанов занял Денис Колтун.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.