Финал областных соревнований «Кожаный мяч»: В фаворитах — Пуховичи
На городском стадионе Вилейки стартовал финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. В финальных матчах участвуют пять команд в младшей возрастной группе из Несвижского, Пуховичского, Борисовского, Жодинского и Мядельского районов.
Турниру «Кожаный мяч» — почти четверть века. В нем участвуют юные любители футбола, которых этому не обучают в специализированных учреждениях. По мнению организаторов, такие турниры — отличная возможность повысить свое мастерство.
Финал области в Вилейке стартовал 15 июня на обновленном городском стадионе. Фавориты определились уже в первых матчах: сборная Пуховичского и Борисовского районов.
Итоги встреч: Пуховичи — Несвиж — 12:0, Борисов — Жодино — 8:0.
16 июня вчерашний лидер сборная Пуховичей не оставила жодинцам ни единого шанса. Итог встречи — 7:0. Матч Мядель-Несвиж прошел не менее эмоционально. Несмотря на обоюдные атаки, игра завершилась вничью со счетом 2:2.
— Мядель — достойные соперники, но желтые были, конечно, сильные (сборная Пуховичей — Прим.авт). Их тяжело победить, — сказал после матча игрок сборной Несвижского района Даниил Кирилюк.
Впереди три соревновательных дня и шесть матчей. Сборные Пуховичей и Борисова продолжают удерживать позицию лидеров. Судьи отмечают достойный подбор игроков и техническую подготовку. Силу соперников признали и другие участники финального этапа.
17 июня фавориты этой возрастной группы сыграют между собой. Начало матча — в 11:00.
По итогам финального этапа определится один победитель, который получит путевку на республиканский этап.
Источник: МЛЫН.ВУ