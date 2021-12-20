ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в январе-октябре 2021 г. в текущих ценах составила 1156,9 млн. рублей, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,8%.

Чистой прибыли организациями района получено 107,8 млн. рублей (в январе-октябре 2020 г. – 80,5 млн. рублей).

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в январе-октябре 2021 г. составила 14,7%, рентабельность продаж – 11,5%.

Всего по району рентабельными были 33 организации, или 76,7% от общего числа организаций, учитываемых в текущем порядке.

По результатам деятельности в январе-октябре 2021 г. в районе было 4 убыточные организации. Сумма их чистого убытка составила 2,5 млн. рублей.

Отдел статистики Пуховичского района Минской области.