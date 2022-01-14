ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОРГАНИЗАЦИЙ  ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в январе-ноябре 2021 г. в текущих ценах составила 1263,4 млн. рублей, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,7%.

Чистой прибыли организациями района получено 115,2 млн. рублей (в январе-ноябре 2020 г. – 88,9 млн. рублей).

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в январе-ноябре 2021 г. составила 14,2%, рентабельность продаж – 11,2%.

Всего по району рентабельными были 33 организации, или 76,7% от общего числа организаций, учитываемых в текущем порядке.

По результатам деятельности в январе-ноябре 2021 г. в районе было 4 убыточные организации. Сумма их чистого убытка составила 3,9 млн. рублей.

Отдел статистики Пуховичского района Минской области.