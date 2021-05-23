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Финские ученые разработали 10-минутный экспресс-тест на COVID-19

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Финские ученые из Хельсинкского университета разработали новый экспресс-тест на коронавирус, который способен выявить заражение за 10 минут.

Новый антигенный тест на COVID-19 почти не уступает в точности применяемым повсеместно ПЦР-тестам. Его предлагают использовать в аэропортах, морских портах и учебных заведениях.

На практике образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов. Отмечается, что данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор.

Источник: БелТА.

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