Физическая активность во время пандемии COVID-19 важна как никогда — ВОЗ

Порядка 25% взрослого населения планеты и 80% подростков ведут малоподвижный образ жизни, что сказывается на здоровье и продолжительности жизни людей. Об этом напоминают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые выпустили рекомендации о том, как сохранить физическую активность даже во время пандемии, сообщает Центр новостей ООН.

В ВОЗ напоминают, что регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления функций мозга.

Экономические потери, связанные с малоподвижным образом жизни, в глобальных масштабах оцениваются в $68 млрд в год. Из них $54 млрд уходит на оказание медицинской помощи, а еще $14 млрд теряется из-за снижения производительности труда.

Во время пандемии и в условиях карантина возможности заниматься спортом ограничены. Однако, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно сейчас физическая нагрузка особенно важна — как для физического, так и для психического здоровья. Человек любого возраста может найти себе занятие по силам: просто прогуляться, пробежаться, прокатиться на велосипеде. Можно делать упражнения и дома, главное — двигаться.

Согласно обнародованным ВОЗ рекомендациям, взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется посвящать физическим упражнениям — от умеренных до интенсивных — как минимум 150-300 минут в неделю, а детям и подросткам следует заниматься не меньше часа в день. Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется делать упражнения, которые улучшают равновесие и координацию и укрепляют мышцы.

Авторы рекомендаций призывают беременных женщин поддерживать физическую активность на протяжении всего срока и не забывать заниматься после родов. Отдельное место уделено важной роли физической активности для здоровья людей с инвалидностью.

Как отмечает директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Креч, полезна любая физическая нагрузка, но чем она больше, тем лучше. «Если вам приходится много сидеть — на работе или в школе, вы должны увеличить продолжительность и интенсивность физической активности, чтобы компенсировать вредные последствия малоподвижного образа жизни», — рекомендует специалист.

Новые руководящие принципы ВОЗ призваны помочь странам разработать эффективную национальную политику в русле Глобального плана действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018-2030 годы. Этот план был согласован мировыми лидерами в 2018 году. Он ставит целью к 2030 году повысить уровень необходимой физической активности на 15%.

Источник: БелТА