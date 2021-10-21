ФК «Виктория» не прошла в четвертьфинал

ФК «Виктория» не прошел в 1/4 Чемпионата Беларуси по футболу (2-я лига). Однако выход из 1/8 был ознаменован и победой. В чем же дело, спросите вы?

По результатам жеребьевки соперником нашей команды стал ФК «Стэнлес» из Пинска. Первая игра состоялась в Марьиной Горке. Начало матча не предвещало поражения. Хозяева не раз создавали моменты у ворот соперника. Но счет был открыт гостями. Пуховчане не заставили себя долго ждать: уже через несколько минут Антон Романятов забил ответный гол.

Но потом что-то пошло не так: мяч словно «просился» в наши ворота. И счет получился не футбольный, а хоккейный: мы проиграли 6:1. Конечно, обидно, но нужно понимать, что в составе «Виктории» не было шестерых основных игроков: нападающих Сергея Лизунова и Антона Новика, полузащитников Сергея Дубоенко и Дениса Голуцкова, защитников Павла Гриня и Вадима Мигалени. Из них четверо отсутствовали из-за перебора желтых карточек на предыдущем этапе чемпионата и последовавшего наказания в виде пропуска следующей игры. По мнению тренера команды Сергея Кулеша, то, что это правило распространяется на финальную часть чемпионата, неправильно.

— Раньше такого не было, — говорит Сергей Геннадьевич. — Многие мои коллеги сходятся во мнении, что это серьезная недоработка в организации соревнований. Во многом из-за этого нами был упущен шанс выйти в 1/4 финала. Об этом говорит тот факт, что, приехав на ответную игру в Пинск, мы победили со счетом 1:0. Хотя в гостях удача нам тоже не очень сопутствовала: две штанги и одна перекладина после мощнейших ударов Сергея Лизунова заставили по-настоящему понервничать соперников и могли бы стать голами.

То, что мы приехали домой с победой, радует и вселяет уверенность. «Виктория» — очень перспективный клуб. Из восьмидесяти составов 2-й лиги по возрастному критерию мы находимся на третьем месте. Многим нашим игрокам (к примеру, Сергею Лизунову) поступают предложения от клубов 1-й лиги. К слову, Сергей признан одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Пока у нас для всех одна задача: больше и лучше тренироваться, чтобы в новом сезоне показать достойный результат.

Источник фото: PINSK.SW

Статья: Станислав БЕЛОУСОВ.