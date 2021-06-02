Флешмоб «Беларусь в моем сердце» проводится в детских летних лагерях Минской области

В 20 стационарных лагерях системы образования Минской области проводится флешмоб с изображением государственной символики Беларуси.

Акция «Беларусь в моем сердце» проходит с 1 июня по 30 августа. Ее посыл — почувствовать единение с другими людьми, гражданами нашей страны, ощутить сопричастность к общему действию, обменяться эмоциональным зарядом радости.

Участники групповой акции изображают флаг республики из воздушных шаров красного и зеленого цвета, а затем выстраиваются в фигуру в виде большого сердца.

В рамках акции «Беларусь в моем сердце» воспитанники оздоровительных лагерей Минщины станут участниками викторин и конкурсов на знание государственной символики.

Источник: сайт Миноблисполкома.