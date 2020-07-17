«Фольксваген» врезался в грузовик дорожной службы. Есть пострадавшие

В Пуховичском районе на автодороге Минск — Гомель 16 июля автомобиль «Фольксваген Венто» врезался в грузовик «МАЗ» дорожной службы. В аварии пострадала 62-летняя пассажирка легковушки.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 14:00 на 30-м километре автодороги М5 Минск — Гомель в пределах Пуховичского района. Автомобилем «Фольксваген Венто» управлял 34-летний житель Минска, который ехал в направлении столицы. Грузовик «МАЗ» дорожной службы с 61-летним водителем стоял и был обозначен необходимыми знаками. В результате аварии травмы получила пассажирка «Фольксвагена» 1958 года рождения.

По словам Ирины Сапуновой, женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и вывихом кости левого бедра.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Млын.бай