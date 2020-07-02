Фотофакт: как изнутри выглядит бассейн в Марьиной Горке
В новом бассейне, который построили на улице Восточной в Марьиной Горке, заканчиваются пусконаладочные работы.
Внутри здания работы практически завершены. Чаши бассейна уже заполнены водой. Последние приготовления продолжаются в тренажерном, а также зале для занятий борцовскими искусствами, банном комплексе. Фасад здания тоже приобрел окончательные очертания.
После открытия комплекс станет базой для Пуховичской детско-юношеской спортивной школы. Эта же организация займется эксплуатацией здания.
Отметим, ежедневно услугами комплекса смогут воспользоваться до 111 человек.
Источник: сайт mlyn.by