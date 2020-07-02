Коротко о разном 

Фотофакт: как изнутри выглядит бассейн в Марьиной Горке

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В новом бассейне, который построили на улице Восточной в Марьиной Горке, заканчиваются пусконаладочные работы. 

Внутри здания работы практически завершены. Чаши бассейна уже заполнены водой. Последние приготовления продолжаются в тренажерном, а также зале для занятий борцовскими искусствами, банном комплексе. Фасад здания тоже приобрел окончательные очертания.

После открытия комплекс станет базой для Пуховичской детско-юношеской спортивной школы. Эта же организация займется эксплуатацией здания.

Отметим,  ежедневно услугами комплекса смогут воспользоваться до 111 человек.

Источник: сайт  mlyn.by

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