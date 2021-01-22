Фотофакт: первое 3D-фото возбудителя COVID-19

Австрийским ученым удалось сделать первую в мире трехмерную фотографию вириона SARS-CoV-2. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.



Ученые из Австрии сделали первую в мире трехмерную фотографию вириона SARS-CoV-2. До этого использовались лишь компьютерные модели возбудителя COVID-19. Снимок был получен из мгновенно замороженной пробы.

3D фотографию сделала фирма Nanographics, являющая дочерней компанией Технического университета Вены.

Компания опирались на данные ученых университета Цинхуа в Пекине. Китайские коллеги выделили из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировали их и сохранили в цифровом формате. Перед специалистами стояла задача сделать это так, чтобы не изменить структуру спайковых белков в образце вируса.

На снимках компании Nanographics возбудители COVID-19 плотно прилегают друг к другу, но все же можно выделить отдельные экземпляры, как на изображениях выше.